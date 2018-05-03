最稱職的戒菸大使 孫越勸曾國城戒菸

2018年05月03日 19:15 中時 蕭雅玲

孫越曾勸曾國城要戒菸。（圖片提供：衛視中文台）

孫越1日晚間病逝，消息傳出後演藝圈紛感不捨，曾國城今錄製《一袋女王》，憶起當年在《孫叔叔說故事》節目裡，與鄧安寧、謝祖武一起演短劇的經驗，「是最貼近孫叔叔的一次」，得知孫越離世消息感到很難過。小時候對於孫越的印象幾乎都是演反派，一直到他與陶大偉一起主持的《小人物狂想曲》，兩人在節目中創造出太多令人一笑再笑的喜劇表演方式，如今2人都已離世，令人感到不捨。

曾國城表示，與孫越合作經驗不多，但孫越自從戒菸後便全力投入終身戒菸志工，婚前他也曾被孫越當面勸過叫他要戒菸，所以現在抽得比較少，當時孫越跟他說的方式蠻特別，「戒菸沒那麼容易，當你覺得那天來了，你就真的跟他說再見，把它（菸）戒掉。」雖然他到現在一直無法戒菸，但他有聽孫越的話，至少菸抽得沒有以前多。

曾寶儀在得知孫越過世消息後，也在臉書寫下：「謝謝在我茫然時候與孫媽媽牽著我的手祈禱，給我最大的祝福與支持。謝謝你總是在我工作後給我鼓勵，做我堅強的後盾。謝謝你在我受到打擊時提醒我不要慌張應該怎麼面對外界與自己。謝謝你總是有事沒事Line我有趣的影片與文章讓我知道你想我了。謝謝你總是源源不絕地給我愛，讓我知道你總是在我身邊。」來感謝「最年長的酒友」。

她也提到，孫越當戒菸大使使命很重，抓到機會就會勸人戒菸，有一次與孫叔叔一起搭計程車時，一上車就聞到滿車的煙味，孫叔叔忍不住耳提面命對著司機說：「朋友，你該戒菸了！」而曾寶儀當時坐在後座還不住偷笑。

李明依也表示，雖知道這一天會來，但回想起來淚水還是止不住！她說，孫越的一生就如聖經上所說：「那美好的仗，我已經打過了；該跑的路程，我已經跑盡了；當守的信仰，我已經持守了，從此以後，有公義的冠冕為我存留。」也透過臉書表示：「您是我最親的長輩，從我第一天踏進藝人之家開始。您總是說我是您的哥兒們！我們都是藝人、基督徒，個性有很多相似之處，請放心，我仍然會是您最好的哥兒們，愛搞怪、有點衝的個性也不會改，持續追隨您投身公益，愛主，傳福音。」

(中時 )