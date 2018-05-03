再現詐領勞保費3勞保掮客被移送

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台北地檢署偵辦詐領勞保費案，3日指揮廉政署在台北、新北市3處地點進行搜索，並將張姓及2名李姓勞保掮客約談到案，此外，檢廉也以證人身分約談10餘名經由掮客辦理勞保給付的老弱當事人，偵訊後送往北檢複訊，檢方朝詐欺、偽造文書等罪方向偵辦。

據悉，檢廉尚未約談醫療院所人員，不過，不排除這些勞保掮客與醫護人員勾串詐保，將深入追查。

據檢廉調查，張姓及2名李姓勞保掮客，打著關懷住院病的名義，在台北、新北市包括三總等各大公私立醫療院所遊走，向病患佯稱可以代辦申請勞保給付，再涉嫌勾串醫療人員製作不實醫療紀錄，藉以符合勞工保險失能給付標準，詐領高額保險費。

張姓掮客等人在順利詐得勞保給付，再向申請給付的病患收取3到5成的佣金，檢廉初步估計，張某等人詐領金額近千萬元，不法獲利有數百萬元。

據悉，勞保掮客就是俗稱的勞保黃牛，通常成立「企業管理顧問公司」，在各大醫療機構尋找目標，向當事人佯稱勞保給付申請很複雜，他們具有保險及法律專業，可以幫助被保險人申請給付，或者向被保險人誆稱申請勞保給付會受到刁難，他們有特殊管道，代辦可以馬上喬到好。

為防止被保險人受騙，勞保局還製作「別輕信勞保黃牛」的宣導短片在各大醫療院所播放，不過，勞保黃牛仍舊充斥在各醫院。

勞保局以「專案清查，違法送辦」策略，陸續辦理「醫師出具診斷書數量異常」專案清查，針對開立診斷書較多的醫師，分析案件內容，發現部分被保險人就醫行為違反一般人的就醫經驗，勞保局政風室清查後，發現經手辦理勞保給付申請

(中時 )

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