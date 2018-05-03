斥資3億5000萬 整頓視覺汙染從東埔溫泉作起

2018年05月03日 20:22 中時 沈揮勝

台灣人缺乏環境美學概念。政府引以為傲的「台灣10大觀光小城」集集火車站旁，竟是如此這般的「亮點」！（沈揮勝攝）

東埔吊橋的好山好水，以及水管。（沈揮勝攝）

離開有人為干擾的地方，那怕就1、2公里外，東埔的景致真的很迷人。（沈揮勝攝）

東埔八通關古道之雲龍瀑布。（沈揮勝攝）

民眾到東埔，除了泡湯，餘興節目是看風景還是看水管？（沈揮勝攝）

南投縣集集鎮在2012年榮膺交通部觀光局「台灣10大觀光小城」，但實際走入街區、火車站附近，卻見鐵皮屋充斥、電線纏錯，不禁讓人懷疑，這真是官方卯勁推薦的台灣觀光首選與亮點？東埔溫泉區也好不到哪！南投縣政府將於3年內斥資3億5000餘萬元，從東埔起始，導正風景區視覺汙染。

事實上，台灣地區或因國民美學素養不足、或因成本考量便宜行事，許多風景區的施設與建物，完全沒去考慮如何融入環境。像是台灣最大的原住民部落羅娜村，整體景觀理應是石板屋意象，但在現實面，鐵皮屋攻城掠地，完全吞噬布農部落應有風貌！

東埔溫泉區為信義鄉首要旅遊點，除了泡溫泉，周山的美景也值得徜徉觀賞。但因管線凌亂，造成嚴重視覺汙染，甚至連拍張風景照，都很難避掉雜亂無章的人工物；不少愛好攝影人士苦嘆，取景僅能挑局部，構圖範圍只要放寬一些就穿幫。

為改善景觀及視覺汙染，縣府日前向中央爭取到3億元補助款，配合自籌款5700萬元，將用來處理東埔管線地下化及景觀工程。

長林明溱表示，整理東埔管線同時，也希望未來興建溫泉蓄水池，統一供應泉源；另，停車場將朝向多目標、多功能使用，希望能大幅提升東埔溫泉區的景觀與意象、脫胎換骨。

林明溱與工務處長陳錫梧都說，改善東埔溫泉區管線，算是一個起步。包括人文地景、街道幸福設施、無障礙系統、休憩廣場、旅館區騎樓整平及天空纜線整理與建置，其促使永續經營模式，未來將推及其他風景區的升級與進步。

(中時 )