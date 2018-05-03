被爆秘戀「小金城武」1年？「校花」簡廷芮大動作發聲明撇清

簡廷芮、涂善存被爆秘戀雙雙否認。（取材臉書）

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簡廷芮。（取材臉書）

演出《我的少女時代》中校花「陶敏敏」一角走紅的簡廷芮，日前被鏡週刊拍到與「小金城武」涂善存一起觀賞舞台劇，甚至疑似一起過夜，被指秘戀1年。不過簡廷芮所屬的「阿爾發音樂」3日發聲明強調這是「誤會一場」，表示為避免造成藝人與其男性友人困擾，因此發聲明澄清。簡廷芮本人2日已在臉書無奈表示：「以後應該沒人敢⋯當我的哥兒們了。」

阿爾發在聲明中指出，由於簡廷芮是台中人，為了工作在台北租屋，與阿姨、妹妹、表弟等人同住於租屋處，外婆跟母親不時會前往探訪，住處也常是好友聚會之處，亦有網路節目前往拍攝過。4月21日被媒體拍攝到與涂善存在租屋處互動之畫面，即為平日的朋友聚會，屋內尚有廷芮的其他親友，而男方於晚上12點多即離開，並未如報導所指待到深夜。

阿爾發指出，簡廷芮自演出《我的少女時代》陶敏敏一角後，校花角色深植人心，許多歌迷朋友皆知，她是位爽朗、大剌剌的女孩，平易近人加上有些男孩子氣的個性，每次合作後幾乎都與同期工作的演員們成為好友，經常相約聚會。而生活單純且直率的她，私下幾乎皆以原本面貌示人不會掩飾或變裝。

涂善存經紀人則表示，周刊完全是看圖編故事，而且沒來求證心態可議。強調當日是朋友聚會，藝人也因隔日有工作提早離開，且多人在場可證明，對於不實報導將保留法律追訴權，並強調藝人間是單純友誼，何來戀情。

(中時 )

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