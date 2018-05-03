謝祖武不當親切「磊哥」 大學執教鞭成了「冷水主任」！

2018年05月03日 19:29 中時 林淑娟

謝祖武。（台北城市科大提供）

謝祖武與《羅密歐與茱麗葉》演員合影。（台北城市科大提供）

謝祖武與他的學生們。（台北城市科大提供）

謝祖武去年9月受邀擔任台北城市科技大學演藝學系系主任，他3日出席該系學生舞台劇公演《羅密歐與茱麗葉》驗收，透露他當系主任以來，對學生嚴格實施「三不」：不打瞌睡、不滑手機與不遲到，他每堂點名，特別無法接受曠課，「可以接受你學不好，但你不能不來學」，只要違反他的「三不」，他通常會直接賞學生「10秒」的靜默結霜僵硬氣氛，他坦言學生上他的課「戰戰兢兢」，「可惜還沒到如履薄冰」。

外界對他當老師的印象停留在《麻辣鮮師》的徐磊，但謝祖武強調自己擔任系主任後是「冷水主任」，「專門給學生潑冷水，讓他們知道演藝圈的現實，戳破他們的明星夢，要他們把夢遺忘，簡稱夢遺！」他一開始就要好好地把同學對演藝圈的妄想澆醒，認為「玉不琢不成器」，即便是璞玉，也要有刀具來雕琢，很多人覺得演藝圈光鮮，他偏要把這幻覺戳破，讓大家面對現實，唯有面對現實才能踏實的走下去，讓他們知道不是你想當明星就能當明星，沒有一樣東西是一蹴可幾的！

被問到如何避免發展師生戀，他笑說：「哪可能！他們連我的聯絡方式都沒有！而且我每堂點名、不准他們滑手機、遲到，有人違規我就讓現場靜默結霜，應該沒有一個女學生會喜歡這樣的老師吧！」

謝祖武跨足教育界，他稱是還恩師薛忠銘人情，因為當年薛老師為他製作了兩張唱片，所以自己欠了對方人情，後來薛忠銘在台北城市科大擔任流行音樂系主任，邀請他來擔任演藝學系主任，他抱著「有借有還」的心情還人情接受邀約。他認為當老師比當演員難多了，過去這段時間，他備課花的時間比背劇本的時間還要多，任教最難的點在於「明明知道台下不喜歡聽，還要不厭其煩地不停講、重覆講」。學期結束後是否繼續留任？他說再看看學生的努力，如果徐生還算努力的話，他會考慮留下。

在產學合一的方針下，不少他的學生們已參與電影《王牌教師 麻辣出擊》的台前幕後工作，都已發現到拍戲的辛苦。至於有沒有學生被他推薦或引薦，「謝主任」直言，沒有誰被誰留下來，而是自己有沒有本事留下來，這就是演藝事業迷人又辛苦的地方，「是你的，誰也偷不走！」他還語重心長說：「西瓜包開，不包甜。」告誡同學唯有努力才能邁向成功。

此外，謝祖武3日也與翰林出版總經理陳彥良簽下一紙合約，他不但將參與12年國教新綱藝術領域國中教材的編撰，更將與音樂製作人薛忠銘帶領台北城市科大流行音樂、演藝事業兩系學生進行跨界合作，翰林出版公司同時贊助兩系舞台劇公演《羅密歐與茱麗葉》，以培養更多明日之星！《羅密歐與茱麗葉》將從本週五（4日）起，一連三天在台北華山1914文化創意產業園區的「烏梅劇院」盛大公演。

(中時 )