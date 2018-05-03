斜槓媽媽超夯 新光三越母親節引領話題

2018年05月03日 20:00 中時 郭家崴

新光三越母親節微影片《斜槓媽媽》今上線，邀3位30至50歲多重身份的媽媽詮釋積極的生活態度。最年輕的蔡亘晏是媽媽／舞台劇演員／跑者／扯鈴大師。（新光三越提供）

新光三越母親節微影片《斜槓媽媽》今上線，邀3位30至50歲多重身份的媽媽詮釋積極的生活態度。郭秀鳳則是媽媽／早餐店廚師／氣功學徒。（新光三越提供）

美型家電和旅行包款是母親節夯禮。伊林娛樂模特兒馮詩涵（右起）持新光三越獨家的SMEG二片式烤麵包機＋電熱水壺＋三明治烤夾，原價2萬850元、特價1萬8050元，會員獨享價扣會員點數10點＋1萬5800元；藝人凱薩琳拿MAISON PROMAX COSETTE後背包5900元。（新光三越提供）

新光三越引領潮流，從近日的人氣議題「斜槓青年」，延伸發表《斜槓媽媽》微影片，找3位身兼多職的媽媽唱嘻哈，傳達「用妳喜歡的樣子 當個媽媽」的概念，帶動話題。

「斜槓青年」，英文為「Slash」，概念出自《紐約時報》專欄作家麥瑞克阿爾伯撰寫的書籍《雙重職業》，書中提到在共享經濟時代，年輕人不再滿足於單一職業或身份，選擇運用自身專業和才藝，經營多重身份的多職人生。

因此找3位擁有多重身分與興趣的媽媽拍攝微影片，用嘻哈唱出身為斜槓媽媽的自信與驕傲。有「媽媽界葛仲珊」稱號的井竹梅，是媽媽/家庭主婦/菜鳥吉他手/幼稚園老師，還想學烏克麗麗；最年輕的蔡亘晏是媽媽/舞台劇演員/跑者/扯鈴大師；郭秀鳳則是媽媽/早餐店廚師/氣功學徒。

除了發表微影片，新光三越同時公布「媽媽的心願清單」，10大夢幻禮品為保養品、脣膏、紓壓課程、時尚包款、運動配件、3C商品、旅行用品、美型家電、母親節吃大餐、陪伴媽媽，讓消費者聚焦夯品，持續催buy。

隨著本周和下周是聚餐高峰期，新光三越網羅台、美、日、韓等超過250家餐廳，目前平均訂位超過7成；米其林加持的名人坊、夜上海，獨家的福里安花神咖啡等都很熱門，首創的「美食訂候位服務https://rsv.skm.com.tw/」滑手機可搞定訂位、查詢候位。上月26日母親節活動開跑至今餐飲成長8.6％，下周末可望達高點；6月30日前持新光三越台新銀行聯名卡消費加碼2%回饋。

今年母親節新光三越買氣佳，首波「初夏購物節」有5天連假助攻，全台業績超越58億元，較去年增7％；即日起貴賓卡 x 指定銀行卡友獨享的「最愛媽咪時尚卡友禮」，4、5日刷3萬5000元限量送LE CREUSET鑄鐵雙耳圓烤盤，11、12日刷2000元＋扣會員點數10點限量送OTOTO大眼怪濾水碗等。

台新銀行信用卡4日至6日、11日至13日於名品/家庭用品區消費刷3萬元贈500元、刷10萬元贈1500元電子商品禮券；貴賓卡友10至13日在台北信義新天地、台北天母店、台北站前店、桃園大有店，11日至13日在台北南西店消費女鞋/女包/珠寶/飾品/家庭用品單櫃滿5000送300。預估全台目標業績45億元，可較去年增1％。

(中時 )