建國科大校園徵才底薪提高 22K只能請工讀生了

2018年05月03日 19:38 中時 吳敏菁

股票上市公司上銀科技起薪高前往填表詢問的學生一波接著一波從未場。（吳敏菁攝）

國軍薪資提高，重金之下必有勇夫，向人才招募中心攤位詢問的青年學生很多，女學生也很踴躍。（吳敏菁攝）

勞動部青年職涯發展中心暨創客基地除了提供創業諮詢輔導外，亦提供剪藝遊戲，吸引人潮。（吳敏菁攝）

迎接畢業季，建國科大和勞動發展署辦理「勇往職錢」校園徵才，吸引2000多位應屆畢業參加，參加徵才廠商都經精挑細選，技師薪資在60K至77K，警衛人員薪資也有42K至60K，財會主辦人員40K到60K，填表求職學生一波接一波。

22K只能請到工讀生了！建國科大舉辦校園徵才，徵才的企業不乏國內知名大廠，如上銀科技、今國光學、欣邦科技、正新橡膠、全興工業、春水堂實業、和德昌（麥當勞）、清新國際、福懋油脂、景利實業、炎洲公司、漢鐘精機等。

此外，彰化縣內知名企業及機構，如彰化基督教醫院、順德工業、彰南電池工業、繼茂橡膠、建興安泰工業、基富食品、全興創新科技、新傑燈光等企業也都加入徵才行列。國軍薪資調整，軍官月薪48K、士兵也有34K，工作穩定，服務期限縮短，詢問的男、女學生也非常踴躍。

徵才底薪已經普遍提高，正新橡膠工業各類職缺起薪從28K至45K，漢鐘精機起薪從27K至45K，曼詩國際徵美容師薪資從30K至50K。

建國科技大學校長陳繁興表示，該校今年應屆畢業生近3000人，其中1000多位日間部四技大四學生，都在上個學期就到企業實習，與企業無縫接軌，有6成以上實習生在畢業後直接為企業所留用。

此外，也有200多位大四應屆畢業生在日本、新加坡、澳洲、加拿大、越南、泰國做企業實習，國外實習企業以服務業最多、其次是台商企業。

(中時 )