破5千人附議 反深澳電廠網路連署過門檻

國民黨基隆市長參選人謝立功於國發會公共政策提案「反對新北市瑞芳區深澳電廠擴建」，今(3)日已達附議人數5000人門檻。（翻攝自公共政策網路參與平台）

友善列印
中時
針對深澳燃煤電廠通過環差案，國民黨基隆市長參選人謝立功發動網路連署，要求退回重審。（張穎齊翻攝）

國民黨基隆市長參選人謝立功於國發會公共政策提案「反對新北市瑞芳區深澳電廠擴建」，今(3)日已達附議人數5000人門檻，提案成案，國發會依規定通知權責機關，依「成案回應程序」，權責機關應在2個月內研擬具體回應，謝要求，政府應該給廣大民眾一個合理的交代。

根據台灣大學研究報告，麥寮周邊20公里內的鄉鎮是全台灣罹患癌症比例最高的地區。更多的研究證實，燃煤發電廠是台灣境內PM2.5的主要來源，台灣地區每年死於PM2.5的人數，超過6000人。

謝立功表示，基隆全市的每一個角落，都在距離深澳燃煤電廠20公里的範圍內，想想看，深澳燃煤電廠一旦擴建啟用，基隆死於空汙的人，會增加多少？更不用說，深澳燃煤電廠將會扼殺基隆周邊多少的海洋與漁業資源。

謝立功痛批，民進黨主張非核家園，但是這個政策的施行必須要有替代性能源來作為支持，而非高談理想而不切實際，任憑民眾擔心害怕電費漲價、缺電危機及蓋高污染的燃煤電廠，將民進黨政府能源政策的失敗推給民眾，然後告訴民眾，你們別無選擇。

「我們要大聲告訴民進黨政府，我們不能不顧健康！」謝質疑，燃燒用完的煤灰將何去何從？希望民進黨政府誠實面對能源問題和解決使用完後的煤灰去處，提出解決方案，而不是一昧的恐嚇人民接受慢性自殺的燃煤電廠。

(中時 )

今日拔管 明日拔菜！台大校友痛… 贏定了？陳水扁直言她出戰台北市…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。