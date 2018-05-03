破5千人附議 反深澳電廠網路連署過門檻

2018年05月03日 19:56 中時 張穎齊

針對深澳燃煤電廠通過環差案，國民黨基隆市長參選人謝立功發動網路連署，要求退回重審。（張穎齊翻攝）

國民黨基隆市長參選人謝立功於國發會公共政策提案「反對新北市瑞芳區深澳電廠擴建」，今(3)日已達附議人數5000人門檻，提案成案，國發會依規定通知權責機關，依「成案回應程序」，權責機關應在2個月內研擬具體回應，謝要求，政府應該給廣大民眾一個合理的交代。

根據台灣大學研究報告，麥寮周邊20公里內的鄉鎮是全台灣罹患癌症比例最高的地區。更多的研究證實，燃煤發電廠是台灣境內PM2.5的主要來源，台灣地區每年死於PM2.5的人數，超過6000人。

謝立功表示，基隆全市的每一個角落，都在距離深澳燃煤電廠20公里的範圍內，想想看，深澳燃煤電廠一旦擴建啟用，基隆死於空汙的人，會增加多少？更不用說，深澳燃煤電廠將會扼殺基隆周邊多少的海洋與漁業資源。

謝立功痛批，民進黨主張非核家園，但是這個政策的施行必須要有替代性能源來作為支持，而非高談理想而不切實際，任憑民眾擔心害怕電費漲價、缺電危機及蓋高污染的燃煤電廠，將民進黨政府能源政策的失敗推給民眾，然後告訴民眾，你們別無選擇。

「我們要大聲告訴民進黨政府，我們不能不顧健康！」謝質疑，燃燒用完的煤灰將何去何從？希望民進黨政府誠實面對能源問題和解決使用完後的煤灰去處，提出解決方案，而不是一昧的恐嚇人民接受慢性自殺的燃煤電廠。

(中時 )