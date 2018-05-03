秘銀幣惹爭議 黃立成發聲明回應

2018年05月03日 19:42 中時 蕭雅玲

黃立成在臉書發表聲明。（翻攝自臉書）

黃立成投資直播平台17 Media一年進賬破億，日前他又投資虛擬幣「秘銀幣」已在韓國上市，卻有多名投資人控訴黃立成前顧問「區塊先生」侵吞利潤的消息，黃立成今（3日）出席活動，面對媒體詢問先是四兩撥千斤不願回應該事，並有工作人員出面阻擋媒體的問題後，最後無奈提出2點澄清後，當場變臉走人。事後他也透過個人臉書發表聲明表示，「對於媒體片面報導已造成本人嚴重困擾，爾後若再有類似情事或未經求證之媒體報導，如損及本人及秘銀團隊之名譽或權益，定委託律師循法律途徑處理、以正視聽。」

黃立成聲明稿全文：

關於近日有投資者間私下交易引起的糾紛，以及媒體片面的不當報導，已造成本人嚴重困擾。本人黃立成在此聲明：目前秘銀(MITHRIL)的任何交易僅限合法官方之管道，任何打著黃立成名義炒作秘銀之非官方或其他非法交易方式、皆與本人及秘銀團隊無關，爾後若再有類似情事或未經求證之媒體報導，如損及本人及秘銀團隊之名譽或權益，定委託律師循法律途徑處理、以正視聽。

大家都說紅了是非多，對！秘銀來自台灣，秘銀就是這麼屌！

黃立成在訪問中被問到是否會擔心有人打著他名號牟利？他反嗆媒體說：「就像記者一樣，內容常跟頭條不一樣。」至於報導是否提告，他表示：「看狀況。」並提出2點聲明說：「第一我沒叫任何人投資；第二秘（指虛擬貨幣）很屌，是台灣人成立的。」

(中時 )