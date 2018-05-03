北影公布開閉幕片 《范保德》、《引爆點》 首映

2018年05月03日 19:41 中時 潘鈺楨

2018第20屆台北電影節今日宣布開閉幕片，開幕片由蕭雅全導演入圍今年鹿特丹影展大銀幕獎的《范保德》擔綱；閉幕片則是莊景燊執導，集結2017年台北電影獎影帝吳慷仁、影后尹馨的《引爆點》。蕭雅全與莊景燊都曾入選或得到台北電影獎的肯定，執導的新作今年分別榮膺開閉幕片，兩位導演都將懷著「回家」的心情，帶著作品到影展與觀眾見面。

閉幕片《引爆點》是導演莊景燊的首部劇情長片，集結2017年台北電影獎影帝后吳慷仁、尹馨，以及演員姚以緹、陳以文、徐詣帆等堅強陣容演出，張艾嘉、廖慶松、馬天宗三位王牌監製共同製作。劇情描述漁民阿海被發現在一場大規模的抗爭活動中自焚身亡，這場由陳縣長帶領的抗爭迅速成為媒體焦點，阿海成為全國輿論英雄。自焚案的主辦檢查官金敏照不敢輕忽，法醫周建生解剖阿海屍體後發現諸多疑點，他進一步調查發現更多疑問，於是展開調查發現驚人真相。

得知《引爆點》獲選為閉幕片，莊景燊表示有一種「回家」之感，因為2008年他的首部劇情短片《愛瑪的晚宴》便入選了台北電影獎，這是他個人第一個入選的電影節，更是創作生涯很重要的起點。時隔10年，首部劇情長片《引爆點》又被選為閉幕片，並將在影展舉行世界首映。而首部劇情長片就選擇「議題懸疑類型」，莊景燊強調希望透過每次創作去嘗試各種新的可能，不要重複自己，更不要重複別人。

他在搜集新聞資料時，發現有人從菜市場買了一塊豬肉，半夜竟然發現這塊豬肉會發出藍色螢光。後來印證這豬肉是受了飼料污染的緣故，於是就開始想一個假設性的問題「如果豬肉會發光，那人體會不會發光？」有了這樣的假設，進而花了很多時間與力氣去求證，讓一開始的假設性問題成為符合科學與醫學邏輯的實證，成了現在的《引爆點》。

繼《第36個故事》後睽違8年的時間再度交出劇情長片，蕭雅全透露：「《范保德》是一直想拍的主題，我的生命經驗在父子關係這一塊，這幾年有滿大的變化與發展，使這個主題在我心裡幾個不同題目中跑得最快最深，所以成了第三部作品。」蕭雅全希望在電影全球化的浪潮、各個區域競合的關係之中，透過這個作品為台灣電影貢獻一塊有生命與氣息的拼圖，努力不懈尋找自己的樣子。

蕭雅全感性的表示，台北電影節一直是他的幸運地，第一部電影《命帶追逐》與第二部電影《第36個故事》都在這裡受到肯定，今年《范保德》擔任開幕片，這巧妙的緣分讓他既榮幸又開心。此次除了《范保德》，蕭雅全榮獲2000年台北電影獎商業類年度最佳影片的《命帶追逐》也將在台北電影節播放數位修復版，相隔18年的作品在此同時交會，影迷也可以從中看出蕭雅全的創作軌跡。《范保德》劇情講述一段橫跨台灣與日本的尋父之旅，道出兩代之間血濃於水，又微妙難喻的親情，不但談及父子、家庭，更喻示了台灣歷史。「鋼鐵大叔」黃仲崑展現熟男魅力，與傅孟柏共演范氏父子， 莊凱勛、温貞菱、黃健瑋等皆有精采演出。

2018第20屆台北電影節即將於6月28日至7月14日，在台北市中山堂、光點華山電影館、新光影城、剝皮寮歷史街區盛大展開。選片指南暨套票首賣會於6月3日登場。展前搶先推出「MRTaipei電影院」，5月26日在大湖公園、南京復興、中山、大安森林公園四個不同的捷運站舉辦短片放映，另在松山捷運站舉行馬拉松跨夜場，將連續放映兩部長片和一部短片，自捷運末班車離駛開始至首班發車結束，免費入場，歡迎大家一同來捷運站看電影，感受不同的觀影體驗。詳情請上台北電影節官網與FB粉絲專頁。

(中時 )