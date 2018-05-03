鮪魚正值最美味！餐廳推這2天生魚片吃到飽599元

2018年05月03日 20:01 中時 何書青

胡麻鮪魚龍田揚。（圖／和食EN-SOGO店提供）

酥皮鮪魚起司漢堡排。（圖／和食EN-SOGO店提供）

夏威夷風鮪魚酪梨丼飯。（圖／御盤de食堂提供）

每年4至5月的黃鰭鮪不但肉質鮮甜、口感也更好，因為這個時節的黃鰭鮪魚皮內側，有著薄薄一層魚脂，除了大腹部位本來就是屬於油脂較豐厚的部分，就連油脂較少的赤身部位都因帶點魚脂、口感滑順富有彈性，而更好吃。來自日本的餐廳在5月紛以黃鰭鮪為食材，推出多道鮪魚料理，像是鮪魚漢堡排、鮪魚土鍋飯等菜色，並在特定時間推出鮪魚切割秀，以超值優惠價讓饕客大快朵頤。

「和食EN」料理長佐京健太郎嚴選台灣捕撈進港的黃鰭鮪，取其脂肪含量較少，肉質緊實的特色，透過油脂適中的腹部，以先醃再裹粉酥炸的龍田揚料理手法，佐以特調胡麻醬搭配出爽口鮮嫩的「胡麻鮪魚龍田揚」；另一道「酥皮鮪魚起司漢堡排」則以日式漢堡排為概念，將黃鰭鮪的赤身部位製成魚漢堡排，再以酥皮、奶油起司等包覆後烘烤，此舉除了可避免鮪魚漢堡排減少高溫直接烘烤，更可帶來肉汁滿盈與豐富層次，而魚漢堡排內亦添入少許牛脂，則為漢堡增添香氣。

該餐廳最具代表性的土鍋飯5月也以鮪魚為主角，「鮪魚山藥泥土鍋飯」用黃鰭鮪的赤身切成厚實方塊狀，藉由土鍋飯的熱度在翻拌時為鮪魚表面逐漸增加熟度，品嘗時混入口感滑溜的清爽山藥泥與芥末提味，風味清爽高雅。此外，「和食EN」板橋店在20日、27日下午3點至5點，將舉辦現殺鮪魚秀，推出「鮪魚生魚片吃到飽」只要599元；SOGO店則於25日晚上6:30舉行現殺鮪魚秀「鮪魚套餐」共11道菜，每套2000元。

同樣來自日本的「御盤de食堂」，5月也推出限定的黃鰭鮪料理「夏威夷風鮪魚酪梨丼飯」，以夏威夷的特色吃法將鮪魚生魚片切成丁狀搭配酪梨塊，再淋上以酥炸蒜頭、蒜頭泥、蒜頭碎搭配日式醬油等調味的自製蒜頭醬油，一旁搭配蘿蔔櫻與蔥絲，口感清爽又開胃，每客330元。

(中時 )