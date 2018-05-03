HEIZE藝途艱辛 打3個工睡窄屋 1個便當吃3餐

2018年05月03日 19:45 時報周刊 溫博鈞

HEIZE受訪時語調生動、動作豐富，極具魅力。（盧禕祺攝）

HEIZE自爆創作《機智牢房生活》插曲〈Would Be Better〉因太融入角色大哭。（盧禕祺攝）

韓國歌手HEIZE為今晚《2018 Voice Up 讚聲演唱會》演出來台，抵達機場時因看到許多粉絲接機，讓她驚訝又開心，幾乎是跳著走出來，她直白說：「我在韓國沒這樣被粉絲追過！」

受訪時她語調生動，手也隨著描述揮動，講到有趣處不掩飾地放聲大笑。自認個性柔弱的她，自爆連寫詞時都因太融入角色流淚，流露真性情。

她從學生時期就嘗試創作，但沒想過成為歌手，直到有次上課偷寫歌詞被教授發現，沒想到教授說：「音樂創作要把握當下。」鼓勵她從事創作，成為推動她走上音樂之路的契機。

HEIZE在去年末各頒獎典禮獲得了眾多大獎，然而這條歌手路其實走得辛苦；她回憶起初獨自赴首爾打拼，因家中反對，她也不想伸手向家裡要錢，於是同時打3個工，1個超商便當早中午晚吃1天，住在睡覺時連腳都伸不直的窄房，幾乎要放棄時，幸運地獲知名節目《Unpretty Rapstar 2》演出機會，開啟歌手之路。

唱片公司曾想把她包裝成強勢形象，但她堅持以自己的故事為創作題材，結果獲得聽眾共鳴。HEIZE最新專輯《Wish & Wind》台灣特別盤已發行。

(時報周刊)