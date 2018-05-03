台南5月底是否限水 下周降雨量將成關鍵

曾文水庫水位標高188公尺，是建庫以來第11低的紀錄。

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中時

南台灣逢乾旱，曾文水庫枯旱程度是建庫44年以來第11名，台南市水利局與南水局研商抗旱，認為8日、9日有一波滯留雲面，帶來的雨量多寡，是台南市5月底是否實施限水的關鍵。

台灣去年的颱風雨量不多，水庫儲水有限，去年台南的秋冬雜作即已停灌，今年一期作再延灌，不但怪蓋天數下降，且實施停8供8的灌溉政策，這樣的未雨綢繆共節省下9500萬噸水量，才讓今年撐至現在仍未限水，水情狀況仍為綠燈。

台南4月雨量仍少，5月若再沒雨水進帳，恐怕月底需實施初階段限水，台南市水利局日前召開抗旱會議，分析8日、9日可能有一波鋒面經過，這兩天的降雨量將是5月底是否限水的關鍵。

南水局副局長簡振源表示，台灣梅雨季通常在5月底展開，南水局控管水量目標，以5月底不進入3階段限水為原則，即不影響民生、產業用水。

南水局表示，現有曾文、烏山頭兩座水庫的灌溉用水，會與南化水庫的民生用水互相調度，另每天從高屏溪引進支援5萬噸河水，作為補充，為南化水庫保留1至2個月的用水量。

簡振源表示，曾文、烏山兩座水庫的蓄水率僅剩13%，曾文水庫的枯旱程度更是歷來第11位，5月底是否發布限水，關鍵在下周兩天的雲面帶來的雨量，希望天空作美，一舉天降甘霖，讓台南解除旱象。

(中時 )

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