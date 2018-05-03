曾寶儀憶最年長的酒友 孫越與父親和解感動落淚

2018年05月03日 20:00 中時 蕭雅玲

孫越與曾寶儀在節目中合影。（圖片提供：公視）

孫越生前熱心公益，也關心台灣公共媒體的發展，在公視開台時曾擔任《公視大使》，他曾說過「公視是讓你、我重新找到希望的頻道」。1日晚間他不敵病魔離世，公視也將播出他生前上《公視藝文大道》錄影內容，節目中孫越分享自己人生歷程，更談及出自傳時釋懷與父親和解的過程，讓主持人曾寶儀當場感動淚崩。

曾寶儀在得知孫叔叔過世後，在臉書上寫著「謝謝你在我茫然的時候，與孫媽媽一起牽著我的手祈禱，給我最大的祝福與支持。謝謝你總是在我工作後給我鼓勵，做我堅強的後盾。謝謝你在我受到打擊時提醒我不要慌張應該怎麼面對外界與自己。謝謝你總是有事沒事Line我有趣的影片與文章讓我知道你想我了。謝謝你總是源源不絕地給我愛，讓我知道你總是在我身邊。」感謝這位最年長的酒友。

孫越在《公視藝文大道》接受曾寶儀專訪中表示，父親在他10歲時，拋棄母親和他而耿耿於懷。但他寫自傳時，想著父親那個年代、那個行業、他周遭的人，以及自己人性上的軟弱，竟然看到了父親好的一面。孫越說：「人如果能整理自己，不管你是中年或是老年，你會想到，有些事情沒那麼嚴重。」

孫越透過寫自傳，不但與父親和好，甚至連作夢的時，都會夢見父親。他笑說：「那是因為我釋懷了。」讓一旁的主持人曾寶儀感動落淚，表示從孫叔叔身上學到許多事，除了不僅是原諒對方以外，更是放過自己。節目結束時，兩人也相互擁抱，久久不能自已。

孫越曾拍過200多支電影，1983年以虞戡平導演的電影《搭錯車》獲得了第20屆金馬獎最佳男主角。他深厚的戲劇底子，來自於五歲開始學京劇，與戲劇結下不解之緣；十六歲時考入青年軍，十九歲來到台灣，進入「水牛劇團」展開了各處巡迴演出的軍中劇隊生活；三十三歲時，他離開軍中，朝大銀幕發展。從民國72年起，孫越每年用8個月的時間做公益，民國78年正值演藝事業最高峰時，毅然宣布隱退，做全職志工。2014年出版自傳「如歌年少」，忠實記錄了那個年代的人事物，以及孫越33歲前的青春年少歲月。

(中時 )