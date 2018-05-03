亞東校園徵才 媒合率達41.2％

新北市政府就業服務處今（3日）於亞東技術學院舉辦校園徵才活動。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
新北市政府就業服務處今（3日）於亞東技術學院舉辦校園徵才活動。（葉書宏翻攝）

為協助即將從大學畢業的社會新鮮人能順利進入職場，新北市政府就業服務處今（3日）於亞東技術學院舉辦校園徵才活動，現場邀請35家知名廠商，提供超過2000個工作機會，尤其學校以工業技藝見長，此次徵才多以傳產業、科技業的廠商到場設攤，滿足學生學以致用的期待；活動當日人潮不間斷，如德州儀器、台灣玻璃、台灣高鐵與大毅科技，皆吸引許多民眾與學生駐足詢問職缺內容；經統計到場約794人次，投遞履歷350人次，廠商擬錄用144人次，初步媒合率約41.2%。

一早活動現場就湧進大批學生參加，開幕由校長黃茂全及勞工局長許秀能等貴賓共同主持剪綵，並由黃校長致贈感謝牌給許局長，感謝新北勞工局多年來的支持與協助，也勉勵即將畢業的學生成就自我，秉持著勤懇的精神學習，校長也將亞東的學生比喻為「璞玉」，希望參加的廠商可以給學生機會，只要多加雕琢必是閃耀的玉。

許秀能表示，亞東技術學院是新北市勞工局長期合作的對象，每年也會安排在學校舉辦徵才活動，除了現場徵才外，勞工局也有新北人力網的求職求才平台，全轄區設置24個就業服務站台，皆能協助年輕學子尋職或職涯規劃等服務，並首創初次尋職和非典型勞動轉正職的就業輔導方案，創造新北在106年青年失業率最低的佳績，領先全國並且是六都第一，未來也將持續努力。

此外，活動現場結合自造科技宣傳攤位，展示地震感測系統、智慧化機器人客服等作品，與在場學生互動，另有履歷健診服務、「求職防詐騙」專區等宣導攤位。

就服處為因應畢業季，也陸續在5月緊鑼密鼓地辦理4場徵才活動，分別是5月10日台灣藝術大學、5月16日東南科技大學及5月18日致理科技大學校園徵才，歡迎學生踴躍參與。

(中時 )

台南5月底是否限水 下周降雨量將… 什麼都賣！好市多掀百萬金條風潮…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。