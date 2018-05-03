亞東校園徵才 媒合率達41.2％

2018年05月03日 20:21 中時 葉書宏

新北市政府就業服務處今（3日）於亞東技術學院舉辦校園徵才活動。（葉書宏翻攝）

為協助即將從大學畢業的社會新鮮人能順利進入職場，新北市政府就業服務處今（3日）於亞東技術學院舉辦校園徵才活動，現場邀請35家知名廠商，提供超過2000個工作機會，尤其學校以工業技藝見長，此次徵才多以傳產業、科技業的廠商到場設攤，滿足學生學以致用的期待；活動當日人潮不間斷，如德州儀器、台灣玻璃、台灣高鐵與大毅科技，皆吸引許多民眾與學生駐足詢問職缺內容；經統計到場約794人次，投遞履歷350人次，廠商擬錄用144人次，初步媒合率約41.2%。

一早活動現場就湧進大批學生參加，開幕由校長黃茂全及勞工局長許秀能等貴賓共同主持剪綵，並由黃校長致贈感謝牌給許局長，感謝新北勞工局多年來的支持與協助，也勉勵即將畢業的學生成就自我，秉持著勤懇的精神學習，校長也將亞東的學生比喻為「璞玉」，希望參加的廠商可以給學生機會，只要多加雕琢必是閃耀的玉。

許秀能表示，亞東技術學院是新北市勞工局長期合作的對象，每年也會安排在學校舉辦徵才活動，除了現場徵才外，勞工局也有新北人力網的求職求才平台，全轄區設置24個就業服務站台，皆能協助年輕學子尋職或職涯規劃等服務，並首創初次尋職和非典型勞動轉正職的就業輔導方案，創造新北在106年青年失業率最低的佳績，領先全國並且是六都第一，未來也將持續努力。

此外，活動現場結合自造科技宣傳攤位，展示地震感測系統、智慧化機器人客服等作品，與在場學生互動，另有履歷健診服務、「求職防詐騙」專區等宣導攤位。

就服處為因應畢業季，也陸續在5月緊鑼密鼓地辦理4場徵才活動，分別是5月10日台灣藝術大學、5月16日東南科技大學及5月18日致理科技大學校園徵才，歡迎學生踴躍參與。

(中時 )