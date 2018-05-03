《時來運轉》運彩報報－雙襪首局強　鎖定不讓分

2018年05月03日 20:15 中時電子報 尉遲佩玉 、 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

運彩「單局不讓分」玩法一直深受彩迷喜愛，是最能帶著玩家體驗刺激賽況的產品！本週帶大家解讀打擊數據中的細項：「第一局團隊打擊率」，來試著抓出值得鎖定的賺取獎金標的。

翻開大聯盟團隊攻擊數據，使用篩選條件「第一局團隊打擊率」後，可以看到依序從最兇悍的紅襪0.313到吊車尾的教士0.164，相差達快兩倍之譜。MLB曾經統計，首局能先馳得點，可帶給球隊更高的勝率！從這項數據前10名中的紅襪、響尾蛇、大都會、太空人分別在四個分區暫時居冠可印證所言不虛。

好！我們再將統計表中其他相關欄位的數值進行分析：紅襪團隊首局迄今已有8轟，白襪7發紅不讓次之，是用長打添分最有效率的兩隊。剛剛提到的響尾蛇首局打點進帳16分、太空人19分，則代表是另兩支打線整齊貨真價實能在開賽就有高機率敲進分數的隊伍。遇到這些球隊出賽時，倘若對戰球隊先發投手偏弱自責分率高，那麼，一定要積極鎖定第一局的「單局不讓分」玩法，押注他們第一局賽果能勝出，甚至進行串關來博取更高的獎金賠率。

運彩「第一局不讓分」玩法推薦球隊攻擊數據。（台灣運彩提供）

這邊再推薦一個進階數據供彩迷參考，那就是整體攻擊指數(OPS)。OPS是上壘率(OBP-On Base Percentage)與長打率(SLG-Slugging Percentage)的合併縮寫，字面意義很容易了解：有更多的上壘和長打，自然能獲得更多分數！這項數據的排行中，紅襪仍舊以1.038表現最為優異，白襪0.924排名第二，其他如：響尾蛇0.850、大都會0.870、落磯山0.893、太空人0.835，則是全大聯盟30隊中高於0.8的球隊。

本週的數據來源和過往稍有不同，是使用美國著名運動媒體ESPN網站的統計，這邊也附上原文網址(http://www.espn.com/mlb/statistics)，特別適合數據派的彩迷作為投注前參考。此外，也和大家分享一個每日投注前必看的節目：那就是台灣FOX體育台每晚九點或九點半的「好球帶」節目。舉凡當日比賽精華、球員受傷動態等和投注有關的細膩觀點，都在30分鐘的節目中介紹的頗為詳盡，對投注隔天的比賽極有幫助。

回到投注主題，除了follow好這六支球隊的「第一局不讓分」勝出，也可以在他們和對手先發投手都剛好輪到第四、五號輪值對戰時，選擇投注「大」分的各種玩法！

(中時電子報)