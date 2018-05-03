《時來運轉》運彩報報－雙襪首局強　鎖定不讓分

紅襪炮火傲視大聯盟，貝茲今對皇家敲出單場3響炮。（美聯社）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

運彩「單局不讓分」玩法一直深受彩迷喜愛，是最能帶著玩家體驗刺激賽況的產品！本週帶大家解讀打擊數據中的細項：「第一局團隊打擊率」，來試著抓出值得鎖定的賺取獎金標的。

騎士多小贏 76人後勢看好

歐冠決賽 皇馬紅軍會師基輔

翻開大聯盟團隊攻擊數據，使用篩選條件「第一局團隊打擊率」後，可以看到依序從最兇悍的紅襪0.313到吊車尾的教士0.164，相差達快兩倍之譜。MLB曾經統計，首局能先馳得點，可帶給球隊更高的勝率！從這項數據前10名中的紅襪、響尾蛇、大都會、太空人分別在四個分區暫時居冠可印證所言不虛。

好！我們再將統計表中其他相關欄位的數值進行分析：紅襪團隊首局迄今已有8轟，白襪7發紅不讓次之，是用長打添分最有效率的兩隊。剛剛提到的響尾蛇首局打點進帳16分、太空人19分，則代表是另兩支打線整齊貨真價實能在開賽就有高機率敲進分數的隊伍。遇到這些球隊出賽時，倘若對戰球隊先發投手偏弱自責分率高，那麼，一定要積極鎖定第一局的「單局不讓分」玩法，押注他們第一局賽果能勝出，甚至進行串關來博取更高的獎金賠率。

運彩「第一局不讓分」玩法推薦球隊攻擊數據。（台灣運彩提供）

這邊再推薦一個進階數據供彩迷參考，那就是整體攻擊指數(OPS)。OPS是上壘率(OBP-On Base Percentage)與長打率(SLG-Slugging Percentage)的合併縮寫，字面意義很容易了解：有更多的上壘和長打，自然能獲得更多分數！這項數據的排行中，紅襪仍舊以1.038表現最為優異，白襪0.924排名第二，其他如：響尾蛇0.850、大都會0.870、落磯山0.893、太空人0.835，則是全大聯盟30隊中高於0.8的球隊。

本週的數據來源和過往稍有不同，是使用美國著名運動媒體ESPN網站的統計，這邊也附上原文網址(http://www.espn.com/mlb/statistics)，特別適合數據派的彩迷作為投注前參考。此外，也和大家分享一個每日投注前必看的節目：那就是台灣FOX體育台每晚九點或九點半的「好球帶」節目。舉凡當日比賽精華、球員受傷動態等和投注有關的細膩觀點，都在30分鐘的節目中介紹的頗為詳盡，對投注隔天的比賽極有幫助。

回到投注主題，除了follow好這六支球隊的「第一局不讓分」勝出，也可以在他們和對手先發投手都剛好輪到第四、五號輪值對戰時，選擇投注「大」分的各種玩法！

(中時電子報)

中時電子報體育專頁
台灣運彩官方網站
網球》盧彥勳首爾挑戰賽傷退 拚… 《時來運轉》運彩報報－騎士多小…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。