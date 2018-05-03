他節目驚爆！「戲劇一姐」出道前做八大 飯局價2萬

2018年05月03日 20:10 中時電子報 吳玫穎

小孟老師爆料某戲劇一姐出道前做八大。(影片自31:55開始)

星座塔羅牌專家小孟老師近日憑著幫藝人分析前世今生走紅，曾在KID被爆偷吃直播主「奶精」李玟儒事件中，向媒體表示KID、許維恩與奶精今生糾纏，源自KID前世為一隻猴精，因愛上大戶人家女兒的奶精，又與身為法師的許維恩鬥法的因果輪迴。然而語不驚人死不休的小孟，近日更在節目上爆料有位「戲劇一姐」出道前是做八大行業，後來嫁入豪門，曾為了排解婆媳問題向他求助。

小孟昨晚在《新聞挖挖哇》自爆有位戲劇一姐，婚前與富二代戀情受到對方母親反對，好不容易懷孕嫁入豪門後，婆婆依然未罷休，對這位戲劇一姐百般嫌棄，看她穿紅色高跟鞋就說她要去偷人，還在門口擺掃把跟畚箕，暗示她是掃把星，讓戲劇一姐找上小孟求助，最後終於化解這場婆媳不和。

但大部分觀眾都把重點擺在這位戲劇一姐的出道前身分上，因為小孟就透露，戲劇一姐還沒當藝人之前，從事八大行業，「因為她是做飯局的，所以出去一次都2萬3萬。」後來是因為在接客時遇到某位圈內知名的經紀人，經紀人向她保證絕對把她捧紅，但要以獻出身體當交換，想不到後來這位經紀人真的也實現諾言，把她捧成戲劇一姐。

有網友吐槽：「小孟故事中藝人的家人知道她之前曾在八大行業而且還和那個經紀人有過那麼一段嗎？難道這不會製造家庭問題？」但也有人表示：「小孟聽起來很唬爛，但蠻有梗的。」

(中時電子報)