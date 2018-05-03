印度北部暴風雨成災 至少91人死160傷

印度首都新德里沒有遇到暴雨，但遇到沙塵暴，全城一片灰濛。(圖/美聯社)

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中時電子報

印度北部暴風雨釀災，不但風強，而且雨急，強大的暴風雨在一夜之間席捲印度北部和西部的部分地區，造成房屋、樹木倒塌，已造成至少91人死亡，與160多人受傷。

美聯社報導，印度北方邦(Uttar Pradesh)的古城阿格拉(Agra)，也就是著名歷史古蹟泰姬瑪哈陵與阿格拉紅堡的所在地。當地在在周四發生幾乎無預警的大暴雨，風速達到每小時130公里(蒲福氏風級12級風)，北方邦的救難專員桑傑．庫馬(Sanjay Kumar)說，北方邦至少有64人死亡，67人受傷。泰姬瑪哈陵紀念碑沒有被損壞，但是門口的兩支石柱被吹倒。

阿格拉古城的位置，當地有泰姬馬哈陵與阿格拉古堡兩座世界級古蹟。(圖/美聯社)

另外在在西部與巴基斯坦接壤的拉賈斯坦邦(Rajasthan)也有重大災情，據印度新聞社報導，當地有27人死亡、100人受傷。大多數死傷是因為房屋倒塌，和閃電雷擊造成的。

庫馬爾說，強風加上暴雨，使得樹木被連根拔起，泥石流不斷，許多低地的貧民區被泥水淹没，同時也把電力供應和電話線被切斷，預估有1000多座電塔被摧毀，使得許多北方邦的災情仍無法完全知曉。

即使沒有暴雨，印度北部的其他地區也有強風，包括首都新德里都遇到遮天蔽日的沙塵暴，白天車輛必須開車燈，路上行人都要掩著口鼻小心呼吸。

印度北部與喜瑪拉雅山脈接壤，因此季風造成的地形雨非常驚人，當地一直都是全球年雨量最多的紀錄保持者，然而隨著極端氣候愈來愈頻繁，當地的暴雨災情也就更慘重，離季風季節還有六週多的時間，之後還有可能發生相似的災情。

(中時電子報)

文章來源：Rainstorm kills at least 91, injures over 160 in India

文章來源：India dust storms kill at least 91 as fierce winds topple trees and destroy houses

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