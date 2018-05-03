神預言「下流老人」現象 今村昌平針砭高齡社會

緒形拳（左前）背著坂本壽美子。（双喜提供）

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緒形拳（左）將坂本壽美子帶至深山拋棄。（双喜提供）
老人害怕被丟在山上因而逃家。（双喜提供）

日本影史大師級的今村昌平，兩度以《楢山節考》、《鰻魚》獲得坎城金棕櫚，記錄迄今亞洲無人可破。上片距今35周年的《楢山節考：4K修復版》，不僅去年獲邀於坎城影展世界首映，今年台灣亦安排全新修復版上映，當中對於將70歲老母送上深山任其自生自滅的棄老情節，對照當今台灣高齡社會依然有高度對比。

電影描寫從貧困深山小村，為了節省家庭負擔，沿襲將滿70歲的老人帶到楢山深處拋棄，任其自生自滅，電影裡有老人不願意上山，被家人綁上山，從山崖上活生生被拋下，殘酷的棄老情節，在如今高齡化社會到來之際，成為大膽直接的電影預言。

《楢山節考》於1983年上映，今村昌平導演當時曾表示：「長照社會的恩惠會帶給人類真正的幸福、充實生命的意義嗎？比起開設老人安養院，棄老是否更適合做為人生劃下句點的方式呢？面臨全球性的環境汙染及人口爆炸問題……這跟有人誕生就要有人死亡的小村子有何不同？」

電影風格大膽富爭議的今村昌平導演，年輕時受到黑澤明啟發，隨後從擔任小津安二郎學徒，從第五副導演幹起，做些拍板或雜役的跟班工作，但風格不合的他，日後與小津導演漸行漸遠，成為導演的他曾經表示厭煩小津電影裡的守舊，今村昌平自己的電影風格更著重社會低下層的描寫，從生死、性與愛等基本人性出發，成為「日本新浪潮四大導演」之一。日本近期社會現象新名詞「下流老人」指的是貧困弱勢、靠津貼艱難度日的老人，而《楢山節考》完成在日本經濟起飛的80年代，提早透過電影神預言「下流老人」現象，大膽提出高齡化社會困境的針砭。

《楢山節考》裡大膽富爭議的情節，在1983年得到坎城影展金棕櫚獎肯定，也奠定坎城影展日後強調人道關懷的路線。時隔得獎35周年之後，4K修復版亦趁此推出，電影5月18日在台上映。

(中時 )

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