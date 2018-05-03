人妻和老公玩很大 互換爸媽角色

2018年05月03日 20:21 中時 洪秀瑛

大方放閃。（ELLE雜誌提供）

笑得開心。（ELLE雜誌提供）

Janet。（ELLE雜誌提供）

Janet與老公George表情逗趣。（ELLE雜誌提供）

Janet與老公George升格父母後，再度合體拍攝《ELLE》封面。兩人愛打鬧的這一點，婚後依舊沒有改變。這對麻吉夫妻，在Janet懷孕時做了一個特別的決定，他們不要提前知道寶寶的性別，為此還開了賭盤，邀親朋好友下注是男是女。

聊到原因，Janet說，「這樣很好玩啊，因為George的家族幾乎都是男生，我們家這邊都是女生，所以我們很好奇最後的結果。此外，這是人生一個真正的Surprise。就像你拍了一部電影，入圍了金馬獎，然後你一直在等待會不會得獎，那個興奮感是累積的，累積了10個月的驚喜。」

彩蛋揭曉的那一刻，兩個人的反應又是如何？沒想到經歷漫長的生產過程，兩個人都太緊張、太累，所以在產房看著寶寶被拉出來皺巴巴的臉，居然異口同聲：「Oh my god it’s an alien！」這當然是玩笑話，現在三天兩頭就在社群網站放閃兒子照片的舉動，可見得兩人有多麼疼愛。

為兒子取名叫Egan這個名字更帶著祝福。「Egan是希臘文，意思是little fire，黑暗中的光明。加上George的媽媽是希臘人，我們希望他的名字跟希臘有關連。而且他的名字多好記啊，Egan有一根，一根兩根三根 （笑）…我們發現路上好多人都叫得出來，連中文都不用取了。」

George是媽媽，Janet才是爸爸

沒有小孩之前，婚後George住在L.A.，Janet住在台北，生活型態並沒甚麼改變。只是手上多了一枚戒指，而且還不夠大顆，Janet說。但現在完全不同了，每天都要忙著照顧寶寶，簡直就是天翻地覆。

「George很會帶小孩，他比我還厲害。」Janet話還沒講完，George一臉委屈樣地反駁，「You know？這是她故意設的局，因為她只要這樣說，就可以順理成章把小孩丟給我。」兩人互相吐槽，George其實是媽媽，Janet才是爸爸，跟大家想得不一樣。

會成為甚麼樣的父母，往往也跟個性有關。樂天派的Janet，本來就比較不拘小節。謹慎穩重的George，有時候卻顯得過度緊張。「他真的很緊張，所有給寶寶的東西都要先消毒，擔心這個擔心那個，然後隨時都要check小孩是不是又大便了…所以這時候我反而要安撫他，請他放鬆一點。」性格互補的兩人，組成了一對最佳父母拍檔。

總難免會有意見不合吵架的時候，又該怎麼辦呢？George說，照顧寶寶真的是非常累人的工作，因此首先你一定要意識到，當人在疲累的狀態下，情緒本來就會比較多，容易生氣。所以吵完之後，就讓事情過去吧，不要往心裡放。「夫妻兩人一定要記得，我們今天都是為了寶寶好，並不是針對彼此。千萬不要忘記初衷 ，這一切的出發點都是愛啊！」

大概遺傳自父母的樂觀基因，Egan是個很愛笑、很好帶的孩子。因此熱愛旅遊的兩人，在Egan滿3個月之後就帶著他搭飛機回洛杉磯。Janet甚至發下豪語，未來還想要帶Egan去英國探視George的家人、去瑞士看Janet的姐姐、去非洲看野生動物，「最好我們還可以開實境節目，帶著小孩環遊世界！」她的眼神瞬間閃閃發亮，一副準備就要衝的樣子。

(中時 )