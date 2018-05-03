2018年05月03日 20:22 時報周刊 林彥君

邱沁宜與陳斐娟分別主持新節目，都將於7日首播。（盧禕祺攝）

邱沁宜認為單身沒問題，陳斐娟尋寶辨真偽。

邱沁宜主持東風衛視談話節目《單身行不行》，她認為不論感情狀態是單身、類單身或婚姻中的人，都得要充實自己的內涵，她在節目中規劃理財、生活、兩性、消費及娛樂主題，邀請作家、部落客、媒體人及評論家一起討論，提供觀眾多元的生活資訊「要培養大家懂得照顧自己，單身的人要設法強化自我的能力，讓自己有自主權。」

她表示台灣已經有440萬適婚人口單身，中國更是有2億的單身人口，全球已進入單身時代，她鼓勵單身者充實內涵「就算是被迫單身的魯蛇，也要有屌絲的逆襲」她表示目前感情狀態單身「我喜歡孤單，才有機會和自己對話」她表示過去曾有一段7～8年的戀情，她很享受失戀的痛，人就怕沒有感覺。

《單身行不行》節目第一集，找來東風衛視綜藝節目《大尋寶家》的主持人陳斐娟（阿娟）擔任嘉賓，阿娟在節目中分享自己步入婚姻後，從女強人變身小女人，認為「即使是個性獨立的人，終究要有個伴」她在現場演唱莫文蔚的〈愛情〉，但因自我要求很高，還忍不住喊卡「可不可以重來？」

陳斐娟跨界主持綜藝節目，《大尋寶家》分為「超強大評審團」、「真的假不了」、「超級尋寶任務」三個單元，將邀請秦嗣林、曾肅良等專家來鑑定寶物，還請來真偽蒐藏達人，讓觀眾猜誰才是專家，阿娟平時給人嚴肅的形象，她透露私下其實是個很外向的人，她將以活潑的方式，帶觀眾到專家處所參觀蒐藏品。《單身行不行》、《大尋寶家》首播將於7日播出。

(時報周刊)