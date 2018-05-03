劉以豪自助經驗豐富 韋禮安讚：比我有用

韋禮安和劉以豪將在六月前進烏干達。(粘耿豪攝)

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韋禮安和劉以豪將在六月前進烏干達。(粘耿豪攝)

韋禮安與劉以豪受邀擔任台灣世界展望會第29屆飢餓三十代言人，3日出席記者會，他近日眼壓過高，醫生建議他少盯著3C產品，因此他毅然決然把臉書app給刪掉，而他昨晚身體不舒服，今天才去看醫生，因此吃了感冒藥就來參加記者會的他整個人感覺飄飄然。

兩人將在6月出發前往非洲烏干達，韋禮安已是第四次參與活動，曾到訪亞美尼亞、波士尼亞、尚比亞，至今仍不時想起當時的情景，他表示：「你會看到人的生命力很強韌，越是那種困苦環境，小孩子就越天真。」被問到未來會不會帶著女友一起參加關懷行，他則笑說：「我覺得還是不要造成展望會工作負擔，因為不只我們去，還有工作人員，尤其這次跟戰亂有關係。」

劉以豪雖是首次參加關懷行，但他過去熱愛當背包客、自助旅行，也喜歡露營，更透露露營時不會穿上衣，讓韋禮安聽了笑說：「你比我還有用，之後我走累了你再揹我。」他也希望藉由這次關懷行，可以對世界能有更不一樣的看法。

韋禮安預計這次再以音樂和當地小朋友打成一片，劉以豪被問到要用什麼方式吸引小朋友，被韋虧：「分享他的帥！他去可能比較有功用，可以陪小朋友們玩」劉以豪則表示：「希望可以跟他們玩在一起，如果他(指韋禮安)在玩音樂，也想跟著一起唱，不然我就低八度唱好了。」當場被問到會唱哪些歌，他也俏皮以韋禮安的夯歌回：「『還是會』害怕啦！」

更多關於「第29屆飢餓三十人道救援行動」相關資訊，請至台灣世界展望會飢餓三十官網。

* 郵政劃撥帳號：15752467，戶名：台灣世界展望會，註明：「飢餓三十」

* 請利用台灣世界展望會網站線上捐款

* 相關資訊請洽飢餓專線：02-2175-1995

(中時 )

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