四分衛搶當男主角遭拒 改演公車XX

2018年05月03日 20:26 中時 蔡琛儀

楊孟霖、藍雅芸演出男女主角。(闊思提供)

四分衛推出25周年紀念的第二波單曲〈當我們不在一起〉，以「分離」作為練習的課題之一，團員們搭公車看著一對男女在車上從熱烈互動到吵架分離，一開始知道劇情以男女情感為出發，團員們還自告奮勇當男主角，但團隊希望故事是以平凡人物發生，所以四分衛的男主角圓夢計畫被拒，改擔任公車上的路人角色，並找來演出夯劇《越界》爆紅的楊孟霖、女演員藍雅芸擔任男女主角。

都曾當過公車族的四分衛表示，這次安排讓他們回想起很多在公車上的回憶，吉他手虎神最愛搭公車，出國旅遊也喜歡藉此體驗當地生活，且在台灣時熬夜工作，可以搭早班公車，避免開車時精神不濟避免發生危險；鼓手緯緯則說搭公車可以避免「酒後駕車」的顧慮，但他念書時曾在公車上跟別人起衝突，於是對方撂人騎摩托車跟車叫囂，但緯緯身邊朋友卻一個一個陸續下車，僅剩他一個人在車上，只好趕快打電話求助，後來公車司機開到終點站讓雙方好好「溝通」，事情才順利落幕。

歌曲談「分離」，吉他手虎神說：「從拿到手上或是當你開始擁有一項東西時，就是會有別離的時候。」可以指擁有的物品，或是身邊認識的朋友與家人，也可以是寵物們，團員們都很熱愛小動物，主唱阿山、虎神、貝斯手奧迪現在身邊都有毛小孩相伴，鼓手緯緯則表示，因為曾有和寵物分離的經歷，所以還在慢慢準備與下一隻狗狗相伴的心情。當提到最難捨的分離，團員們想到的都是與寵物分離的故事，貝斯手奧迪曾親手送走養了15年的狗狗，當時就像跟生命中的一部份道別一樣，讓他十分難過。

目前四分衛正在緊鑼密鼓進入新專輯製作期，及籌備6月2日在台大體育館一樓舉辦的「練習未來」演唱會，兩者都在進入倒數階段，專輯預購僅到10日止。演唱會購票洽KKTIX。

(中時 )