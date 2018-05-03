還珠之亂被罵翻關評論 林心如：那陣子超煩的！

2018年05月03日 20:28 中時電子報 蔡曉婷

林心如去年被挖談在《還珠格格》被「爾康」周杰強吻事蹟，隨後周杰跳出反擊，還扯出兩岸情結，網友吵成一團，逼得林心如不得不關掉微博評論。近日她所主演的《我的男孩》將進入完結篇，她受訪時坦承：「那陣子超煩的！」並表示其中一場戲和她當時心境十分吻合，讓她剛剛好能藉戲宣洩情緒。

林心如去年身陷「還珠之亂」，先是被爆昔在《康熙來了》虧周杰拍吻戲伸舌頭，不久又被有心人挖被吳宗憲找出「紮小人」影片，因她當時開玩笑說下咒對象是趙薇，又惹來趙薇粉絲怒轟，種種風波逼得林心如當下爆氣問「你們罵夠了嘛？」，接著關閉微博評論求個平靜。

近日林心如和張軒睿在《我的男孩》中因在工作片場公開姊弟戀，被其他工作人員抹黑，據《聯合新聞網》報導，當中一場她邊滑手機邊看汙衊爆料的戲碼，拍攝當下正好是她遇到還珠之亂的時刻，也使她與所飾演的「羅小菲」感受重疊深刻，很容易進入角色心境。

林心如說，若自己像羅小菲一樣被抹黑，私底下的她會選擇跟親友宣洩，聽聞有人靠睡覺就沒事，她則不然，苦笑說：「有時候睡一覺起來，（新聞）又有新的發展！」被問到去年的還珠之亂，她首度鬆口當下只想安靜讓事情過去，不願與之起舞，免得事情沒完沒了。

(中時電子報)