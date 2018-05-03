奪德國雙影帝獎《他叫簡單》 獲邀文學影展開幕片

2018年05月03日 20:30 中時 潘鈺楨

《他叫簡單》獲邀文學影展開幕片。（海鵬提供）

由德國三位影帝主演的新片《他叫簡單，他是我兄弟》(My Brother Simple)，改編自德國文學獎暢銷小說，劇情描述一對兄弟患難與共的故事，看似簡單、感人程度卻直逼《雨人》與《阿甘正傳》，不僅雙雙奪下德國「巴伐利亞電影獎」雙影帝大獎，更被德國《時代報》讚賞為「今年最不簡單的電影」。該片最近獲邀「臺北文學．閱影展」，因爲瘋狂感人、雅俗共賞，獲拔擢爲開幕片，將於月底搶先與觀眾見面。

這部榮獲德國「巴伐利亞電影獎」雙影帝大獎的電影《他叫簡單，他是我兄弟》，片中主角為照顧年齡22歲、心智卻只有3歲的弟弟，勇敢踏上一段尋父之旅，笑淚交織的劇情在德國引發熱烈回響。有趣的是，該片其實改編自法國作家瑪麗奧德謬海（Marie-Aude Murail）獲得法蘭克福國際書展及萊比錫書展的暢銷小說，德國票房名導馬庫斯高勒（Markus Goller）在愛不釋手下，決心將之搬上大銀幕，並邀請《為愛朗讀》影帝大衛克勞斯（David Kross）、《維多莉亞》影帝費德烈克勞（Frederick Lau），以及因《我出去一下》暴紅的影帝大衛史崔索（Devid Striesow）三人領銜演出。

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漢堡紅燈區拍攝《他叫簡單，他是我兄弟》勇奪德國雙影帝大獎

《他叫簡單，他是我兄弟》劇情描述班恩(費德烈克勞 飾)從小與弟弟甘丹(大衛克勞斯 飾)一起長大，雖然弟弟甘丹心智年齡僅停留在3歲，但兄弟情感濃厚、形影不離。然而當母親過世，甘丹必須被送到觀護機構，班恩不忍心弟弟離開身邊，竟不顧法律規定，毅然帶著他逃往漢堡，展開一場改變人生的旅程...。該片一拍完便獲邀上海國際電影節世界首映，飾演兄弟的大衛克勞斯、費德烈克勞今年更雙雙奪下「巴伐利亞電影獎」最佳男主角大獎。

這部瘋狂感人的電影《他叫簡單，他是我兄弟》，全片在德國最大港都漢堡實地取景拍攝，不僅最盛名的紅燈區、繩索街及聖保利港等美麗風光盡收眼底，更將其特有的海港文化與主角的航海夢想作結合，細膩描繪這趟悲喜交織的尋父旅程。該片榮膺「臺北文學．閱影展」開幕片，將於本月底登場首映，並定於6月22日在台上映。

(中時 )