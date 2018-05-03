《家戰》天才男童星一鳴驚人 演技派明星也失色

2018年05月03日 20:35 中時 潘鈺楨

2017年威尼斯影展大放異彩，一舉奪下最佳導演銀獅獎，與未來之獅最佳首部劇情長片奨，最大贏家的家庭懸疑驚悚片《家戰》，邀請法國兩大中生代重量級硬底演員，分別是以《他和她的男人》在台打開知名度的蕾雅杜嘉，與《恩德培行動》與《刺客教條》等熱門影片，遊走於歐美影壇的丹尼斯門諾切特。

兩人亦演出本片前身的短片《失去一切之前》，並入圍2014年奧斯卡金像獎最佳短片。因為《家戰》，他們再度聚首同台飆戲，重新詮釋感情失和的夫妻。

除了兩大演技派男女主角的精彩演出，新銳導演扎維耶勒葛洪親自發掘的天才童星：湯瑪斯葛羅利亞，年僅13歲的他，在片中超齡成熟的脆弱眼神，與夾在父母之間的兩難表演，聚焦搶戲程度，連飾演他父母的兩大演技派男女明星都感覺有些失色。觀眾在看完他演出之後，竟紛紛向導演表示，非常關心湯瑪斯葛羅利亞戲外的成長，是否會因本片的黑暗家庭議題，而造成心理創傷。

《家戰》一片，描述失和夫妻米蘭與安東，他們的婚姻已走到盡頭，但離婚過程中，兩造對小兒子朱利安的監護權卻難以妥協。處境兩難的小兒子，他被迫面對心愛母親的傷痛、及父親不可預知的情緒轉變，而試圖阻止最壞情勢發生。但隨父母親之間對峙情勢逐漸升級緊張，這場爭奪戰也逐漸脫序失控。電影11日在台上映。

(中時 )