《時來運轉》運彩報報－騎士多小贏 76人後勢看好

詹姆斯對溜馬砍進絕殺三分球。(美聯社資料照)

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中時電子報
／綜合報導

NBA季後賽首輪除了雷霆2:4意外輸給爵士、拓荒者被鵜鶘橫掃之外，剩下的六個對戰組合都是種子順位排名較前面的球隊晉級！如今16支隊伍直接砍半進入第二輪階段，今天先就東區的四強之戰進行分析以及預測：

雙襪首局強　鎖定不讓分

歐冠決賽 皇馬紅軍會師基輔

暴龍VS騎士

本季可以說是近年來雷霸龍(LeBron James)最辛苦的一個賽季，騎士陣中相繼與得分好手厄文(Kyrie Irving)、矮湯(Isaiah Thomas)失之交臂，詹皇可說是場場包辦全隊的組織、得分與防守大任，首輪以場均34.4分10.0籃板與7.7助攻的神鬼般的表現淘汰溜馬。

次輪對手暴龍擁有更強大的進攻火力與替補陣容，騎士很難奢望僅憑詹皇之力再次晉級，好在昨日騎暴首戰，寇爾佛(Kyle Korver)與史密斯(JR Smith)擺脫首輪低迷，各為騎士貢獻了五顆三分球奠定勝利基礎，最終騎士在延長賽中以一分之差驚險拿下系列賽首勝，暴龍與騎士實力接近，系列賽應會進行到六場以上。

喜歡勝分差的朋友們要注意了，本季季後賽直到目前騎士所贏的場次與對手分差都在五分之內！

塞爾提克 VS 76人

如同上面暴龍與騎士組合，塞爾提克和76人也已經賽過一場，意外的是賽前飽受看好的76人竟輸給塞爾提克16分之多！細究內容發現76人輸球主要原因是不到兩成的慘淡三分球命中率(全場26投僅5中)，首輪4:1擊敗對手得到六天的休息時間卻失去了比賽的節奏與手感。

反觀首輪戰上七場的塞爾提克多點開花，羅席爾(Terry Rozier)、塔圖姆(Jayson Tatum)與霍佛德(Al Horford)分別拿下29、28以及26分狀態十分火熱！但是綜觀整個系列賽，76人三分砲火一定會恢復手感、隨著賽程的進行綠衫軍體力上的消耗也會逐漸加劇，本系列賽推估最後76人以4:3進入東區決賽。

(中時電子報)

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