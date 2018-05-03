本土劇女神白家綺挑男友指定這款

白家綺今在活動現場餵粉絲。（縱橫傳訊公關提供）

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中時
大秀廚藝。（縱橫傳訊公關提供）
與外籍廚師PK。（縱橫傳訊公關提供）
與外籍廚師PK。（縱橫傳訊公關提供）
手藝不錯。（縱橫傳訊公關提供）

本土劇女神白家綺今在樂鍋史蒂娜鍋具櫃位與外籍廚師PK廚藝，身兼媽媽與女兒的雙重身分的她，透過神奇快鍋挑戰10分鐘急速上菜，號召粉絲免費大啖美食，並現場為自己拉票，更加碼親餵粉絲，逗得小鮮肉粉絲害羞到不要不要的，女神魅力無法擋。

白家綺演過很多角色，她認為最難扮演的就是媽媽，以她自己為例，回家關上門，褪下大明星光環，面對一雙可愛的女兒，螢光幕下的白家綺除了要照顧全家的生活之外，肩負著照顧一家之「煮」重擔的她，平常就愛宅在家裡跟媽媽學做菜，因此練就一身快速上菜好功夫，也經常跟粉絲討論分享做菜心得。

白家綺的一對女兒主要由前夫照顧，她有空檔也會去找女兒們一起過母親節，「小孩每年都會寫卡片給我，這樣我就很開心了」。34歲單身的她，被問到心儀對象的條件，嬌羞說「談戀愛就像做菜，挑男友如同選擇鍋子，一定要找到最令人安心信賴的男友，愛情才能有長期保固期」。

她去年號召粉絲將回收品再利用，蒐集指甲油畫畫做公益，今年持續做公益，主題仍和環保有關，計畫先從淨攤減圾做起，自己平時也隨身攜帶環保筷，身體力行。

(中時 )

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