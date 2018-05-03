索艾克做蘿蔔糕感慨「媽媽看得到吃不到」

2018年05月03日 20:54 中時 蕭雅玲

名廚索艾克以《雙廚出任務》奪下金鐘獎最佳綜合節目主持人，最近他接下《台灣燙TV》節目，將自5月6日起播出，首播第一集不但推薦最台的早餐，更私心推薦最台、最有「阿母味道」的蘿蔔糕給民眾，同事、粉絲吃過都說好吃，但唯一遺憾卻是「阿母看得到卻還吃不到」，他說，下次回台中沙鹿老家，一定會做給媽媽吃。

索艾克說，媽媽做的蘿蔔糕，可說是「超台味」的代表，他喜歡媽媽的那種蘿蔔多、有淡淡米香，裡面軟嫩、外皮卻煎到恰恰（台語，指「焦脆」）的蘿蔔糕，完全不同於外面早餐店那種白白、稍硬的口感。不同於媽媽堅持，要用水份少的隔年再來米做米漿，再加上些許紅蘿蔔刺激食慾，索艾克則是喜愛料多，加料做出「爆料」蘿蔔糕。

平常不過節的他，對於即將到來的母親節，還是跟往常一樣沒有特別安排，他覺得孝心與平日的關心比什麼都重要，所以，每次只要做果醬，他總會為只吃早齋的媽媽，多做一瓶花生醬、草莓果醬來配饅頭，以表孝心。

接下《台灣燙TV》主持棒，索艾克將透過直播邊作菜邊與粉絲互動，並藉由虛擬動畫「舌頭人」營造笑果，讓作菜真實發生在你我家中的廚房，連他打嗝、補放料也真實呈現，而網友在直播中熱情參與互動真實呈現他做菜的模樣。

(中時 )