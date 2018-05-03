美學者：「川金會」即便「成功」 也有大風險

2018年05月03日 20:50 中時 王嘉源

韓朝峰會（文金會）後，美國總統川普與北韓領導人金正恩的會晤（川金會）更加引人注目。據美國之音中文網3日引據分析人士指出，雖然準備不充分，但是，川普和金正恩都有動機宣布這個峰會取得「初步成功」。不過，一個「成功」的川金會也蘊藏著巨大風險。

韓朝峰會達成《板門店宣言》，更多和更重要的任務留給了美國總統川普去解決。北韓是否真的會「無核化」，為了北韓的「去核」，美國又要做出什麼樣的讓步？

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）朝韓問題專家，前中情局官員蘇·密·特瑞（Sue Mi Terry）2日在華府一場有關北韓局勢最新發展的研討會上說，鑒於上述種種問題，「川金會」的發展有多種可能，但是，最可能的結果是川普和金正恩結束會面，發表聯合宣言，宣布會談取得「初步」成功。

她說：「雙方都有動機進行會談，也會走出來宣稱會談成功，我相信，這是最可能發生的結果。」

她在接受美國之音記者提問時說，這樣一個「成功」的聯合聲明可能類似韓朝達成的《板門店宣言》，包括兩國關係正常化、北韓進行無核化等大的原則性內容，卻沒有細節。

她認為《板門店宣言》雖然提出了「無核化」，但是卻給川普總統留下了更多的問題要解決，例如，韓朝雙方對「無核化」的定義不明確等。

特瑞認為，這樣一個「成功的」川金會，會引發後續的系列問題。第一問題就是「時間框架的問題」。

她說：「因為懷疑北韓可能在爭取時間，或是等著川普政府下台，他們有動機一直將這個（談判）持續下去，把它變成一個長期的過程。我們的動機則是希望快速解決這個問題。我們需要知道何時我們去北韓，去核實這個進程。」

美國之音還報導說，歐巴馬政府時期美國國務院前政策規劃事務部門負責人傑克·蘇利文（Jake Sullivan）最近在《華盛頓郵報》撰文，也談到了川普與金正恩達成這樣一個僅粗具梗概的「大交易」的風險。

蘇利文認為，達成這樣一個「雷聲大雨點小」的協議，是「典型的」川普的做法。他認為，為了贏得北韓對「無核化」的承諾，川普有可能接受和平協定、關係正常化、結束制裁，並減少美韓聯合軍演，甚至同意撤出駐韓美軍。

蘇利文稱，這樣的協議對美國來說是個「陷阱」。川普可能會因此贏得短期的和平，但是在核實細節進行談判的過程中，北韓已經為自己進一步完善核武器爭取到時間，中期而言對北韓實施打擊將變得更加艱難。

他解釋說，在川普宣布北韓問題「獲得解決」後，即便美國沒有馬上做出「讓步」，美國的夥伴們也很可能會放鬆對北韓制裁。比如，南韓自然會加速與北韓的接觸，包括建立經濟聯繫，而大陸則因為擔心美朝進一步接觸會削減自己對北韓的影響力，會對北韓提供激勵措施，以加大自己的影響力。

蘇利文在文章中警告說，美國並非沒有「前車之鑑」。金正恩的祖父輩們都曾經玩過同樣的遊戲：先承諾，後破壞。

據美國之音中文網報導，CSIS的特瑞認為，川金會還有一個可能結果是，金正恩只提出保護美國的利益，而川普總統也有可能會接受。

她說：「如果北韓真的提出只停止長程飛彈計畫的問題，而不是中程和短程的飛彈，也就是說日本和南韓並沒有保護，川普總統仍可以說成自己達到了目的。」

這樣的結果是日本最擔心的。日本新任駐美大使2日在華府重申，日本首相安倍晉三4月訪美時，與川普總統達成的共識是對北韓繼續極限施壓，直到北韓摧毀所有的大規模毀滅性武器，包括核武器、生化武器在內，以及所有射程的彈道飛彈，不僅限於長程彈道飛彈。

不過，美國之音中文網指出，專家們認為，川金會失敗也並不是不可能的，畢竟川普多次談到，「如果我們不認為會談將取得成功，那我們就不進行會談。如果在會談期間認為沒有成效，我將以尊重人的方式退出會談。」

川普說，他會要求北韓如果能以「全面、可查證和不可逆」（CVID）的方式實現非核化，就有一條光明大道供北韓選擇。

剛宣誓就任的美國國務卿蓬佩奧說，川普總統計劃會晤北韓領導人金正恩，是「改變朝鮮半島歷史進程的前所未有的機會」。

蓬佩奧並強調，川普政府不會重蹈覆轍，「我們的眼睛睜得很大。我們致力於永久、可核實、不可逆轉地解除北韓的大規模毀滅性武器計畫，而且不拖延。」

蓬佩奧先前就川金會發表看法說，「最好的結果是，兩國首腦就實現無核化達成協議，並指示雙方下屬採取行動。金正恩必須做出抉擇」。

但是美國之音指出，專家們認為，現在最大問題是，美國和北韓在理解「無核化」問題上有差異。美國的「無核化」是要求北韓「全面、可查證和不可逆」的方式摧毀核武器，而北韓的「無核化」條件更寬泛，要求美國終止「敵對」政策，包括結束在亞洲的盟邦體系，給日韓提供的核保護傘，美國的核延伸嚇阻以及在朝鮮半島的駐軍。

CSIS朝韓問題專家特瑞認為，美朝對「川金會」之得以召開的看法不同，也有可能導致會談不和諧。

她說，金正恩多次強調自己已經完成了核試驗，所以北韓自認可以從一個「更強的位置」來談判， 而美國則認為金正恩是因為美國的「極限施壓」，以及對北韓進行「鼻血」和「有限軍事打擊」的威脅才走上了談判桌。

另外，美國之音中文網指出，美國新任國安顧問波頓也是川金會的不確定因素。波頓不久前說，美國希望以「利比亞模式」來要求北韓棄核，有分析認為，北韓並不會認為這是一個好的模式，因為北韓會認為正是因為放棄了核武器，利比亞領導人格達費才會斃命。

波頓4月29日接受「福克斯周日新聞」（Fox News Sunday）採訪時表示，目前兩國領導人仍在就會面的時間和地點進行溝通，但實現這一會面的「關鍵前提」是金正恩完全放棄核計畫。否則，川普總統也有可能不與他會晤。

(中時 )