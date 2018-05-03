《時來運轉》運彩報報－歐冠決賽 皇馬紅軍會師基輔

2018年05月03日 20:55 中時電子報 尉遲佩玉 、 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

2017-18賽季歐洲冠軍聯賽4強次回合週中結束戰鬥，西甲豪門皇家馬德里連續3屆闖進決賽，將力爭隊史第2次「三連霸」，以及近5年來第4座冠軍。皇馬的對手是英超傳統勁旅利物浦，這是「紅軍」自2006-07賽季後再闖決賽，也是總教練克洛普繼2012-13賽季率領多特蒙德打進決賽後，再現爭冠良機。

皇馬在4強首回合作客2：1逆轉拜仁慕尼黑，次回合坐鎮主場伯納烏雙方則勢均力敵，拜仁同樣先取得領先，但皇馬連進2球反超前，其中第2個進球還是拜仁門將烏爾萊希發生失誤所致。拜仁隨後由從皇馬租借的哥倫比亞中場J.羅扳回一城，但2：2的和局不足以翻盤，皇馬最終以4：3總比數淘汰拜仁，隊史第16次晉級決賽，此前15次爭冠的戰績為12勝3敗。

利物浦與「紅狼」羅馬的「雙紅會」同樣刺激精彩。紅軍首回合在主場迎戰紅狼，埃及前鋒薩拉面對舊主演出2進球2助攻，加上巴西前鋒佛米諾也有同樣狂野的表現，兩人聯手助利物浦5：2大勝，不過羅馬在0：5落後的情況下追回2個客場進球，使得次回合仍有懸念。球迷不會忘記羅馬在8強淘汰巴塞隆納，是在首回合輸1：4，次回合贏3：0的情況下逆轉晉級的。

被譽為「埃及梅西」的薩拉在歐冠4強首回合貢獻2進球2助攻，幫助利物浦以5比2痛宰AS羅馬。（路透資料照）

紅狼次回合來到主場奧林匹克球場，真的差點又演出神奇大逆轉，儘管上半場被紅軍兩度攻陷以1：2落後，但下半場羅馬連追3球，可惜時不我予，最終4：2獲勝，但兩回合總比數6：7，仍由紅軍搶下決賽門票。利物浦隊史第8次打進歐冠決賽，曾經5度奪冠，史上僅次於皇馬和7度封王的AC米蘭，與拜仁和巴薩並列第3。

這場決賽是皇馬與紅軍隊史第6次在歐洲賽事交鋒，前5次對壘紅軍3勝2敗略佔上風，其中還包括1980-81賽季的歐冠決賽，紅軍1：0力挫皇馬奪得第3冠。雙方最近一次交鋒是在2014-15賽季的歐冠小組賽，皇馬主場贏1：0、客場勝3：０，對紅軍演出雙殺，本澤馬包辦3個進球，C羅也有1球進帳。當年的皇馬陣容目前仍有大部份在球隊中效力，而紅軍則已汰換大部份球員，目前還在的只剩米尼奧萊、莫雷諾、拉拉納、埃姆雷詹和亨特森。

(中時電子報)