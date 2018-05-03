湘瑩走過低潮 靠媽媽當支柱

2018年05月03日 20:58 中時 洪秀瑛

湘瑩送母親節禮物是讓媽媽變美。（采鋐整合行銷提供）

湘瑩6年前因捲入毆打運將事件，形象跌落谷底，近年靠著自己的努力，在戲劇及綜藝漸漸挽回形象，當年這事件也讓她跟媽媽的關係拉近不少。

湘瑩表示，以前跟媽媽關係不太好，媽媽對她要求特別嚴格，每次看到媽媽，臉都很臭、很凶，讓她不敢靠近，所以她22歲就搬出去住。當初要走演藝圈，媽媽完全不贊同，6年前發生事件時，她最不敢講的人就是媽媽，很怕又要被苛責。

媽媽卻只說「我永遠相信妳」，第一次接受到媽媽溫柔擁抱，讓湘瑩累積的壓力瞬間釋放，沒想到媽媽會如此挺她，雖然接下來的日子不好過，但有媽媽在，覺得什麼事都可以過去，是媽媽陪她走過人生低潮。

經過這件事，湘瑩跟媽媽的關係變緊密，才發現媽媽突然老好多，以前沒有察覺到媽媽為了家付出的辛苦，印象中的媽媽很愛漂亮，讀書的時候最驕傲地跟同學炫耀有個很漂亮的媽媽，但是幾10年後，媽媽因為辛苦工作，下午3點出攤忙到半夜2點收攤，收攤後還要換油整貨洗器材約凌晨5點，然後再回家備料，每天要睡覺時已經是早上9點。

她說今年幫媽媽準備一份最美的母親節禮物，就是帶媽媽做玻尿酸療程，讓媽媽回到20歲的模樣，現在的願望只想照顧家人，讓家人都可以越來越好。

(中時 )