台灣表演藝術界聲援韓國MeToo 涉案木花劇團取消來台

2018年05月03日 21:23 中時 李欣恬

享譽國際的韓國導演吳泰錫，日前在韓國「Me too」行動中被舉發，被指出涉嫌多起性騷擾事件，韓國政府因此將他從教科書上除名，一度躍上國際版面。事件發生後，吳泰錫神隱，由他所創辦的木花劇團，則繼續海外演出行程，並獲得南韓官方資助，也引發爭議。如今，這股聲援受害者的聲浪，也燒到台灣，表演藝術界在臉書上發動連署，一方面質疑木花劇團在此時仍來台演出的適切性，也呼籲政府不該替有道德瑕疵爭議的團隊背書。

發起人之一、劇場工作者藍貝芝表示，發出聲明是希望呼籲大家藉由這次的事件，關心台灣表演藝術界的生態，「我最初是收到韓國劇場界朋友的訊息，後來當事人也直接寫信給我，當我收到這封信時，我知道自己不能旁觀。劇場人聯合發聲，目標並非要抵制木花劇團的作品，也不是希望取消演出，只是希望能傳遞受害者的聲音，並回應到台灣表演藝術界長年的生態結構。」

藍貝芝表示，這波韓國「Me too」行動，除了吳泰錫，還有在諾貝爾獎呼聲極高的詩人高銀、舞台劇導演李潤澤等，「其他人有人公開道歉，或是受到調查、刑罰等，只有吳泰錫完全神隱，這也叫受害者感到不平。」

資深劇評人傅裕惠表示，站出來表態是為受害者發聲，「任何有權力結構分配的領域，就可能會有這樣子的事情發生，當有人站出來表達自己受害，我們必須給予支持，也必須告訴社會大眾，這樣子是不對的事情。」

傅裕惠表示，木花劇團是韓國三大劇團之一，以傳統戲劇現代化著稱而聞名國際，「我不會因此而全面否定他們的成就，但受害者是過去團員之一，團內也不該對這樣的事件默不吭聲。」

聲援者之一、資深劇評人紀慧玲表示，「我對木花劇團的成就，也不會完全扣分，但這件事情若是事實，就必須被正視，被提出來討論。」

享譽兩岸的資深藝評人李立亨表示，事件很複雜，吳泰錫的行為留待司法調查，「但透過這件事情，為社會大眾看待『Me too』事件，開啟另一個平台。」

對此，傳藝中心在3日晚間發出新聞稿，聲明木花劇團原定5月18日至20日來台演出行程將取消，「此一事件最近觸發國內關心性別議題與藝文發展人士諸多討論，經本中心與韓國木花劇團溝通，達成共識，決定取消今年來台行程。」傳藝中心表示，並不認同吳泰錫的私人行為，在事件爆發後，4月底原本邀請吳泰錫擔任「台灣戲曲藝術節國際論壇」與談人，也曾在網站上公告「吳泰錫導演因故無法出席」。

文化部表示，「國際『me too』運動值得省思及警惕，性平權益不分職業、階級、性別、身份，需要社會共同維護，文化部支持傳藝中心取消演出的決定。」

(中時 )