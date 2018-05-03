准了！扁申請參加募款餐會 中監：遵「4不」可出席

2018年05月03日 21:44 中時 陳淑芬

保外就醫的前總統陳水扁申請參加凱達格蘭基金會募款餐會，台中監獄副典獄長李進國3日晚間表示，醫療團隊評估，會中有陳前總統故友與會，參加有助病情改善，同意在「不上台」、「不演講」、「不談及政治」及「不接受媒體採訪」等「4不」原則前提下出席，但不得主持藝術品拍賣活動。

凱達格蘭基金會將於5月4日晚間舉辦的募款餐會，前總統日前向中監申請參加，並提及要主持藝術品義賣拍賣活動。李進國3日晚間表示，根據高雄長庚醫院醫療小組評估，募款餐會中有很多陳前總統舊友參加，陳前總統出席將有助病情改善。

李進國說，中監基於尊重醫療小組的醫療評估安排，同意陳水扁在「4不」原則前提下出席，而「4不」包括「不上台」、「不演講」（也不得以錄影等影音播放方式）、「不談及政治」及「不接受媒體採訪」。但考量陳前總統的病況，不宜主持與醫療無關活動，以避免違反相關規定，並導致外界批評議論。

陳前總在106年5月19日參加凱達格蘭基金會募款餐會過程曾發生安全維護不足事件，並在台北休息1晚，才返回高雄住居所。李進國指出，陳前總統指稱因當時受到驚嚇才在台北休息1晚，陳前總統近日在社群網站指稱傳聞有特定對象將前往餐會鬧場，因可能造成安全疑慮，而希望陳前總統除遵守相關規定外，能夠協調主辦單位確實維護活動的安全及秩序，避免再有影響安全情事發生，並要求在活動結束後，立即返回高雄住居所。

陳前總統保外就醫展延即將到5月4日截止，並已提出申請延展。李進國表示，目前仍在審核中，尚未有結論。

(中時 )