蔡正元與嫩妻新婚豪宅爆廣告不實 怒告建商詐欺

前立委蔡正元與嫩妻洪菱霙婚後入住南港豪宅，因庭園不足1500坪，控告建商廣告不實涉犯詐欺罪。（報系資料照）

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中時

台肥集團在2011年間推出「日升月恆」豪宅建案，前立法委員蔡正元與嫩妻洪菱霙以7300萬購買A棟1戶和2個車位，但洪菱霙等4戶認為，設計師不是日本名建築師高松伸、綠地不足1500坪，與廣告宣傳內容不符，控告台肥集團董事長鍾榮吉以及廣告公司等4人詐欺罪，士林地檢署偵結，認兩造屬民事糾紛，並非刑事詐欺罪，予以不起訴。

台肥集團與建商推出「日升月恆」建案，2015年間興建完成，預售屋文宣提及「建案為日本國寶級建築師高松伸負責規劃設計」、「近1500坪的庭園，是層次分明的喬木森林與綠映滿庭的香草植物」，洪等人查出以台灣建築法規，不允許外國建築師執業設計，且內部庭園面積僅500坪，與廣告文宣落差很大，4人覺得是建案以欺騙的行銷手法，害她們付出高額的價金。

被告有台肥集團董事長鍾榮吉、總經理、副總經理，以及代銷公司負責人4人委託律師答辯，日升月恆建案是透過台灣的建築師與高松伸聯繫，在2000年7月13日建案會議，高松伸負責外觀造型設計、選材，他本人要親自參與會議，而公共設計，到景觀設計則是由其他團隊完成。

另外，台肥的委任律師提出「日升月恆」建案基地面積2554坪，扣掉兩棟主建築681坪，剩下的空間有1873坪，規劃步道、泳池、階梯瀑布水池，入口廣場，已經超過1500坪，檢察官認為，洪菱霙等4人期望有1500坪的庭園，屬於民事糾紛並未涉及詐欺罪。

(中時 )

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