便當店賺頭在哪？內行人踢爆省錢內幕

便當店賺頭在哪？內行人踢爆省錢內幕。示意圖非當是店家（資料照/陳信翰攝）

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中時電子報

自助餐選擇多樣是許多外食族的最佳選擇，不過有網友吃膩想乾脆自己下廚換口味，這才驚覺煮菜的食材成本沒有想像中的便宜，因此困惑上PTT發問「外面便當店的賺頭在哪？」釣出了許多專業的鄉民出面解答。

有人在PTT上發文，他開始學煮飯後，「發現自己煮好燒錢啊！」他一天就吃掉這樣的菜錢，「雞胸肉76元、香菇60元、牛番茄29元、洋蔥26元，然後還買了薑、蔥、（剝好的）蒜166元，再加上原本買好的米，算一算一餐要吃掉快100元，比買便當高很多」。

他發現自己平常在便當店大約是65元起跳，除了附湯跟紅茶，還要投資冷凍設備、鍋具、店租、水電等，客人走了之後還要清理店面，這也讓他好奇：「他們這樣會賺錢嗎？再加上台灣的便當店其實也算蠻多的，客源容易被分散，他們的賺頭到底在哪裡呢？」

問題一出，引來許多內行高手來解答，「便當店的食材又不是在全聯買的…」、「蔬菜買醜的基本上都是以大量制價，你在全聯買東西已經過好幾手了」、「你買的菜3把50，大盤可能是3籃50，差很多的」、「就以量制價，菜隨便沖一沖省人事成本，醬料也都用低價」。還有人笑說，「黑心食品的流向都是最有賺頭的地方」、「自己煮本來就不見得比外食便宜，只是吃得安心」。

(中時電子報)

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文章來源：批踢踢

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