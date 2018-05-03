馬斯克罵他蠢 付出595億元

2018年05月03日 22:47 中時電子報 江飛宇

俗話說：「飯不能亂吃，話更不能亂講」，這道理在大企業家也適用，當代科技鉅富伊隆．馬斯克(Elon Musk)就因亂講話得罪投資分析師，讓旗下的特斯拉公司在一夜之間市值蒸氣了20億美元（新台幣595億）。

每日郵報(daily mail)報導，馬斯克在週三時透過電訊與一些分析師進行會議，可能一些分析師問到馬斯克正在苦惱的點，所以他的態度變得很不耐熕，當伯恩斯坦投顧公司( Bernstein)的高級分析師東尼．沙克納吉(Toni Sacconaghi)問到特斯拉3型車的營利能力時，馬斯克居然粗魯的說：「對不起，這是個無聊的傻瓜問的，下一題。」

這還沒有完，加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)分析師喬瑟夫．史派克（Joseph Spak）接着問「現在特斯拉3的定單，與已經實際交車的數量?」馬斯克又發作了，他說「這問題一點也不酷，太無趣。」

總之，關於特斯拉3的幾個核心的問題，馬斯克都不回答。

外界對於特斯拉的前景本來就有一些疑慮，特別是特斯拉3在上個季度的出貨表現感到擔憂，馬斯克不回應相關問題，當然使得投資人更對特斯拉的前景不抱樂觀，很快就就反應在隔天的股價上，特斯拉的收盤價從301.15美元，下跌至278美元，這是上市之前的新低點，總市值相當於蒸發20億美元。

特斯拉3型是該公司第一種號稱可以大批量生產的車型，然而他們的自動化生產線出現麻煩，導致生產速度不如預期。馬斯克承認，他先前對自動化生產抱持過於樂觀的想象，然而在實際裝配的過程中，機器人的表現沒有人工來的好，而大筆興建的自動化機器反而成了浪費，而且仍然不清楚多久可以解決，使得退訂的情況變得相當嚴重，連帶影響獲利表現。

外界認為，馬斯克的態度反應了內心的焦慮，當然使得投資人更不看好特斯拉的前景。

(中時電子報)