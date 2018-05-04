吳茂昆赴美開公司侵占東華專利 藍委握「鐵證」將向監院告發

2018年05月04日 00:08 中時電子報 呂承哲

吳茂昆接任教長後爭議不斷，還被爆出拿東華大學的專利赴美開設師沛恩公司，並到大陸申請專利。對此，國民黨立委柯志恩、蔣萬安與國民黨台北市議員擬參選人游淑慧聲稱掌握「關鍵事證」，4日移送監察院以及檢調調查。

據《上報》報導，吳茂昆當時指稱，之所以在美國開設公司，是因為無法接受台灣必須透過大陸才能申請他國專利，才在美國申請PCT專利，強調公司若取得專利權，會將專利成果轉回東華大學。不過，曾在矽谷擔任律師的蔣萬安，取得一份關鍵文件準備打臉吳茂昆。

據聞，蔣萬安提供的含綬草萃取專利，吳茂昆去年向美國政府遞件申請專利時，附上「專利轉讓書」中的「受讓人資訊」所填寫的並非東華大學，而是美國師沛恩公司，當中還有吳茂昆的親筆簽名。

蔣萬安指出，若真如吳茂昆所說，會將專利成果轉回東華大學，那為什麼受讓人要寫師沛恩公司，吳茂昆還親筆簽名？可見吳茂昆根本沒有要轉讓含綬草萃取專利權給東華大學，坐實外界對吳茂昆侵犯專利的說法。

柯志恩、蔣萬安在蒐集完吳茂昆違法兼職、赴美成立公司與侵害東華大學專利等相關事證，4日將移送給監察院進行調查。游淑慧也會在4日上午公布「吳茂昆四大違法行徑大蒐證」網站，將所有事證貼上網路，讓民眾審視。

(中時電子報)