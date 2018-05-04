南強工商表演藝術科勇奪全國戲劇比賽三冠王

新北市南強工商榮獲106學年全國學生創意戲劇比賽「舞台劇組」特優。（葉書宏翻攝）

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新北市南強工商榮獲106學年全國學生創意戲劇比賽「綜合偶戲組」特優。（葉書宏翻攝）
新北市南強工商榮獲106學年全國學生創意戲劇比賽「光影偶戲組」特優。（葉書宏翻攝）

新北市南強工商近日代表新北市參加106學年度全國學生創意戲劇比賽，榮獲「綜合偶戲組」、「光影偶戲組」、「舞台劇組」三冠王特優佳績，全校師生一致歡呼讚賞，師生們的用心及努力功不可沒！

戲劇指導吳老師表示，學生在獲得新北市特優之後，更是加緊努力調整練習，透過「綜合偶戲」的細膩操作，道出老兵遇到都更，與陪伴自己多年生活的家具之情感剝離的動人故事，獲得在場評審一致好評，榮獲特優佳績。

「光影偶戲」的專業創意與美感更是獲得評審推薦為經典作品，鼓勵學生可以參加國際偶戲節的展出。在「綜合偶戲組」及「光影偶戲組」雙雙獲得全國特優表現之後，緊接著「舞台劇」組的同學也不遑多讓，傳來捷報，果然不負眾望，再次奪得全國特優！學生的專業學習表現值得喝采。

南強工商表示，表演藝術科與戲劇科致力於培養學生專業表演才能之發展，已經連續4年獲得新北市及全國戲劇比賽特優。

學校提供對於表演有憧憬、懷抱夢想的學生給予最堅強的後盾，專業表演的課程及訓練兼顧經驗與創新的融合，並觸及多方面藝術領域接軌之管道，以因應12年國教多元適性發展與務實致用的教育目標之政策，讓學生能在踏實的步伐中邁向美麗的夢想。「把孩子放對地方，協助他尋夢，他就會擁有屬於自己的一片天空！」

(中時 )

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