張正偉棒打老東家 富邦悍將克中信兄弟

張正偉棒打老東家，擊出致勝安助富邦止敗。(中央社)

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中時電子報

富邦悍將昨輸給中信兄弟後，苦吞四連敗，渴望中止小低潮的他們，今(3日)繼續面對中信，比賽前段和中信互不相讓，戰成平手僵局之際，張正偉挺身而出，兩度貢獻安打、打進關鍵2分打點，加上富邦牛棚穩定，4名投手後援4.1局無失分，助富邦4比2贏球，中止連敗。

此役上演年輕投手交鋒，富邦由陳仕朋掛帥，中信則推出蔡齊哲抗敵。比賽前段，雖是中信1下先靠王勝偉和周思齊2支二壘打，占得先機取得1分；不過富邦4上反擊，2出局滿壘時，靠高孝儀揮出二壘打，拿下2分反超比分。

然而，陳仕朋4下卻被陳子豪轟陽春炮，使得比賽再度回到原點。兩隊僵持到6上，富邦找到突破口，陳品捷和張正偉接連敲安，助富邦取得1分領先；接著8上，相同劇本再次上演，陳品捷選到保送上壘，2出局後，張正偉又是一記二壘打，再替富邦打進1分。

打線有發揮，富邦牛棚也很爭氣；在陳仕朋只投4.2局情況下，富邦4名牛棚投手輪番上陣，完全壓制住中信攻勢；最後9下，倪福德雖讓中信攻占一二壘，仍驚險守住勝果。富邦走出連敗低潮，張正偉單場4打數3安，打進關鍵2打點，獲選單場最有價值球員(MVP)。

另，Lamigo桃猿和統一獅同天在台南棒球場開戰，獅隊延續前役氣勢，整場靠洋投瑞安、邱浩鈞及陳韻文，讓猿隊9局1分未得；猿隊先發林樺慶雖也投得不差，但6上挨了羅國龍的2分炮，種下敗因。終場獅隊2比0贏球，近期拉出一波五連勝，與猿隊勝差縮小為3場。

(中時電子報)

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