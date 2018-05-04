新北大掃黑　破獲竹聯幫、天道盟等6幫派組織

新北市政府警察局針對全市471處實施威力臨檢。（葉書宏翻攝）

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新北市政府警察局針對全市471處實施威力臨檢。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局自上月底配合警政署執行「全國同步掃黑行動」專案，強力掃蕩黑道幫派分子，至3日止，針對全市471處實施威力臨檢，執行治平專案檢肅竹聯幫、天道盟等6幫派組織共32人到案。

警方強力掃蕩黑道幫派分子，鎖定竹聯幫、天道盟成員經常活動、圍事場所，深入蒐集不法事證，報請新北地檢署、台北地檢署指揮偵辦，聲請多張拘票、搜索票，在板橋、三重、樹林、蘆洲、台北市、桃園市等地同步執行搜索拘提。

汐止、土城、新店、三峽及新北市刑大偵7隊、偵8隊分別瓦解竹聯幫虎堂、竹聯幫月堂、竹聯幫青堂、天道盟同心會雙和分會、竹聯幫戰堂等6幫派組織，共逮捕32人，訊後依違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、恐嚇取財等罪行送辦。

竹聯幫虎堂涉嫌指揮成員強占他人法拍屋，索取搬遷費獲利；竹聯幫月堂涉嫌恐嚇取財；竹聯幫青堂則是向店家索取保護費；天道盟同心會雙和分會從事恐嚇取財、暴力討債、販賣毒品及詐欺等不法行為；竹聯幫戰堂2派人馬則涉及暴力討債、恐嚇取財及毒品。

另外，全市共查獲涉及各類刑案429人、各級毒品2386公克、改造手槍2枝、子彈113發。

新北市政府警察局表示，配合警政署「全國同步掃黑行動」專案，對轄區幫派大掃蕩外，為維護年底九合一選舉工作，防止幫派份子以暴力或其他不法手段介入競選及投票活動，持續蒐證依法偵辦，防制幫派暴力介入選舉，有效淨化選前治安。

(中時 )

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