南韓擬助北韓經濟開發 仍需聯合國解除制裁

2018年05月04日 02:41 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

美國之音中文網3日報導說，南韓正在醞釀一系列提振北韓經濟的措施，不過對朝經濟援助仍屬國際社會的制裁範疇，這些項目沒有獲得制裁豁免，唯有在美朝可能達成無核化協議的情況下才有實現可能。

南韓財政部長金東妍2日表示，南韓政府正在進行「內部籌備」，組織、資助和實施可能的資助北韓經濟項目。但他也強調，首爾將首先尋求國際社會對任何北韓經濟發展項目的支持，而且唯有在美朝峰會（川金會）達成無核化協議時才會推進。「川金會」預計五月底或六月初舉行。

北韓目前正遭受聯合國安理會針對其核武計劃和飛彈試驗而實施的嚴厲制裁。平壤過去兩年來加緊研發以美國本土為目標的長程核飛彈。國際制裁禁止了北韓90％的對外貿易。

外界普遍認為，北韓領導人金正恩今年來推動一系列外交突破，一個關鍵推動力是要尋求減免制裁。他暫停了進行進一步挑釁的飛彈試驗和核試驗，並答應透過談判解除其核武庫。但美國之音指出，南韓希望放鬆制裁，以便在經濟上幫助北韓的做法，將使北韓實現無核化承諾變得更加困難。

首爾的朝鮮半島統一問題專家申範澈（Shin Beom-chul）認為， 「一旦取消制裁，北韓將獲得貿易自主權。考慮到其低廉的勞動力成本和技術熟練的工人，我認為北韓經濟將再度強大起來。」

美國總統川普一直堅持要繼續對朝實施制裁，直到北韓徹底去除其核計劃。

南韓表示其正在醞釀一系列提振北韓經濟的措施，是為了鼓勵金正恩與川普達成無核化協議。但這些投資是聯合國制裁所禁止的，需要安理會豁免才能實施。

在剛結束的韓朝首腦會議（文金會）上，金正恩和南韓總統文在寅除了表示支持朝鮮半島全面無核化之外，同意加強經濟合作。兩人的聯合聲明中，專門提及建造將南北韓與俄羅斯和大陸相連的現代化鐵路。其他可能的項目包括修繕港口，以及在貧窮和不發達的北韓修路和建發電廠。這些基礎設施建設的成本可能超過650億美元，而南韓目前只設立了10億美元的「韓朝合作基金」用於這一基建投資。

美國之音中文網指出，如果北韓徹底放棄其武器，可能就會得到包括美國、大陸、日本和俄羅斯在內的大國提供經濟援助。但南韓專家認為，在北韓發展時期有許多經濟資源具有戰略價值，因此預計南韓將承擔大部分成本。

與此同時，文在寅領導的左派政府深信，幫助北韓經濟發展將有助於北韓向和平轉變，實現最終的南北統一。

南韓過去曾投資數十億美元用於北韓經濟開發項目，例如開城工業園區。該園區一度雇用超過5000名北韓工人，但在2016年北韓進行核試驗之後被關閉。雙方也曾合作開發金剛山旅遊項目，但在2008年一名南韓遊客被北韓士兵槍殺後告停。

(中時 )