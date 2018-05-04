《Aki帶領台灣走向國際》2018亞洲50大酒吧評選出爐，INDULGE酒吧名列No.2

2018年05月04日 03:39 中時 徐力剛

新加坡酒吧「MANHATTAN」連續2年穩坐亞洲50大酒吧冠軍寶座。（徐力剛攝）

上海酒吧「SPEAK LOW」獲選No.3名次。（徐力剛攝）

各國調酒師開心合影留念。（徐力剛攝）

2018亞洲50大酒吧頒獎典禮大合照。（徐力剛攝）

台南酒吧「TCRC」以No.35擠入亞洲50大酒吧行列。（徐力剛攝）

現場備有各式調酒供賓客試飲。（徐力剛攝）

在酒精薰陶下，享受專屬夜晚時光。（徐力剛攝）

徐力剛/新加坡報導

專業調酒師以精湛手法，搭配微醺酒精拉開夜生活序幕。昨日（3日）晚間調酒界年度盛事「2018亞洲50大酒吧/ 2018 Asia’s 50 Best Bars」名單正式揭曉，新加坡酒吧MANHATTAN蟬聯冠軍寶座，台灣之光INDULGE EXPERIMENTAL BISTRO則名列No.2，名次較去年上升3名，台灣酒吧TCRC繼2016年後再度上榜，位居No.35。

當主持人宣布INDULGE EXPERIMENTAL BISTRO獲得No.2榮耀，現場爆出如雷歡呼，酒吧老闆兼調酒師Aki Wang在眾人簇擁中上台領獎，讓台灣在國際舞台揚眉吐氣。

Aki受訪時表示，INDULGE EXPERIMENTAL BISTRO開幕迄今10年，每年更換新酒單，期望帶給同業、專業人士與旅客新鮮感。多年來秉持「From land to the world」精神，以台灣風俗故事為靈感，加入在地食材製作調酒，將台灣之美推向國際舞台，再把世界帶回台灣，相互交流重新檢視台灣無限可能。

今年邁入第3屆的亞洲50大酒吧評選，有8家新酒吧上榜，其中新加坡、大陸地區入榜數量最多，分別有12家。新加坡部分，Manhattan除摘下榜首殊榮外，更延續「亞洲最佳酒吧」、「新加坡最佳酒吧」稱號;而Atlas（上升8名排至No.4）、Tippling Club（No.7）、Native（上升12名排至No.8）、28 HongKong Street（No.12）、Operation Dagger（No.19）、Gibson（No.22）、Employees Only（No.23）、D.bespoke（No.32）、Nutmeg & Clove（No.33）、Jigger & Pony（No.42）和The Other Room（No.50）。

中國部分，上海有3間入榜，包括中國最佳酒吧 Speak Low（No.3）、Sober Company（No.14）與Union Trading Company（No.28）;香港的The Old Man（No.5）、Lobster Bar & Grill（No.10）、Stockton（No.11）、Quinary（No.15）、Zuma（No.18）、8 1⁄2 Otto e Mezzo Bombana（No.24）、The Pontiac（No.31）;北京Janes & Hooch（No.30）及澳門The Ritz Carlton Bar & Lounge（No.48）。

其實Asia’s 50 Best Bars篩選標準相當嚴格，由William Reed Business Media主辦，每年找來全球200名酒線記者、專業評審及時尚設計師等人，採秘密客方式走訪大陸、台灣、日本、印度等國家知名酒吧，根據各自過去18個月最佳酒吧體驗，以優先順序列出7種選擇，匿名投票選出前50名。

亞洲最佳50大酒吧公佈後，不僅吸引食家饕客前來朝聖，也提供各國調酒師創意交流空間，以酒精打破國界框架，帶來全新潮流趨勢。典禮中Native首席調酒師Vijay Mudaliar獲頒最佳Altos調酒師榮耀。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )