海旅會將推廣重心放在台北國際觀光博覽會 本月起廈門對台胞提供市民待遇

2018年05月04日 06:17 工商 張佩芬

台北國際觀光博覽會（TTE）今（4）日登場，陸籍航空公司指出，大陸海旅會已經捨台北國際旅展（ITF），將推廣重心放在TTE。海旅會台北辦事處主任任佳燕表示，今年有11個省旅遊局，兩百多人來台參展。而廈門市政府本月起提供台胞市民待遇，包括老人免費乘車船。

廈門市政府正式發布通知指出，本月起，滿65歲以上台胞，持台胞證換辦易通卡、敬老卡，可享公交車、BRT與渡輪免費優惠，不過BRT在尖峰時間老人是給半價。

一般台灣民眾在廈門，則享有市民待遇，像廈門<=>鼓浪嶼，可跟廈門當地人一樣，花8元人民幣在市區中山路底的渡輪碼頭搭渡輪（來回票），非廈門人的外地遊客，需在郵輪碼頭或嵩嶼碼頭花錢搭旅遊船約35-50元人民幣。這項市民待遇業界估計對小三通與廈門旅遊最有挹注。

過去海旅會都會率團盛大參與的台灣觀光協會台北國際旅展，設立兩岸旅展專區，去年年初獨派色彩濃厚的葉菊蘭接掌台灣觀光協會後，海旅會就停止在ITF辦兩岸旅展。任佳燕表示，該會目前對ITF沒有任何規劃，是否恢復參展由北京海旅會決定。

今年TTE包括華航、長榮、台灣虎航、越捷航空等都有設攤位，其他航空公司則是透過旅行社出售優惠機票與套裝行程。

華航於展覽現場規劃購票加碼優惠，只要民眾在現場連結華航網站或華航手機APP進行購票，輸入統一之電子機票折扣代碼，即可再享活動航線長程線每張機票1,200元折扣，區域線500元折扣(含關島、德里)，香港、琉球(沖繩)、福州、廈門航線提供每張機票250元折扣。

現場訂購機票者，只要在華航訂位憑證至華旅訂購飯店即可享住宿優惠，住越久省越多。華航精緻旅遊倫敦成人/兒童減價1,200元，區域線成人/兒童每人減價800元（松山-虹橋 來回不適用）。琉球產品僅適用年度產品減價，成人/兒童每人減價300元（促銷產品除外無折扣）。

另華航至本月14日止，推出線上旅展，其中區域航線琉球未稅4,410起、曼谷未稅4,410起；長程線加州安大略含稅21,166起、倫敦未稅17,836起、布里斯本未稅12,936起，另巴黎航線商務艙減價1萬元，經濟艙6月15日前減價3千，之後減價1千元。

(工商 )