MLB》本季不再上場 鈴木一朗轉任水手特助

2018年05月04日 03:00 中時電子報 蔡銘仁

水手昨對戰運動家，鈴木一朗以先發左外野手之姿亮相，或許誰也沒想到，那是他本季最後1場出賽，水手球團今(4日)宣布，一朗即日起轉任為球團特別助理，若無意外，本季不會再以球員身分上場，不過，一朗經紀人波格斯(John Boggs)表示，這不代表一朗決定退休。

44歲的一朗重返水手懷抱，本季出賽15場，打擊率2成05、上壘率2成55、長打率2成05，皆為生涯新低。日前美媒曾爆料，一朗近期會宣布退休，但他隨後否認消息；水手如今做出這個決定，總管狄波托(Jerry Dipoto)是讓一朗轉換角色，用另一種方式幫助球隊。

狄波托認為，隨著時間一天天過去，有一朗在陣的水手，透過他傳承經驗，會越來越有機會贏得勝利，這也是球團跟一朗都樂見的結果。一朗轉任行政，但波格斯指出，一朗仍舊沒有表明要退休，今年改變角色，未來計畫還未定。

一朗跟水手僅簽一年約，狄波托透露，他們有意用長約留住這名水手傳奇，也是水手原本的計畫，「一朗成功的生涯、個人特質、獨特的觀點及職業道德，無論年輕或資深球員，都會受到影響。除了沒讓他繼續比賽，我們沒打算改變他現在所做的任何事。」

一朗轉換角色，也被移出25人名單；水手沒有拉上同為外野手的賀雷迪亞(Guillermo Heredia)，而是先升3A投手古戴爾(Erik Goeddel)。水手接下來要跟天使展開三連戰，效力天使的大谷翔平預計會先發投1場，但無緣跟一朗上演相差21歲的「跨世代」投打對決。

(中時電子報)