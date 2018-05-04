60年代瘋 安室女神早玩過啦

安室奈美恵2011年單曲〈NEW LOOK〉大玩60年代時尚。（取材自官方YouTube）

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時報周刊
溫博鈞
安室奈美恵在〈NEW LOOK〉呈現多樣髮妝組合。（取材自官方YouTube）

這兩日在臉書狂吹60年代風，許多使用者都將自己的照片透過程式想看看「60年代的自己」，不少使用者都覺得自己更美或更帥了，還有人說要拿照片去給醫美參考。

巡迴演唱會將於5月19日在台北登場的日本流行天后安室奈美恵2011年單曲〈NEW LOOK〉中就大玩60年代時尚，該曲是1964年The Supremes〈Baby Love〉的remake，MV就和曲調一樣明朗可愛，安室奈美恵在其中展現了共多種60年代扮相，髮型和服裝的搭配令粉絲們耳目一新。

1960年代～1970年代前半，日本人開始真正的意識到國內以外的世界，積極與世界接軌，在時尚概念中脫卻了傳統的3原色，淡色口紅也在此時登場，彩妝的幅度開始拓寬，女性的時尚範本也開始從電影演員逐漸轉往時尚模特兒。 對西洋人的外貌感到憧憬也大大影響化妝方式，特別是在眼部更強調立體感，將膚色曬黑也從這個時代開始盛行。

除了服裝以外，安室奈美恵在該曲MV中也對髮型、飾品和鞋子的呈現方式也下了功夫，連一同演出為安室奈美恵完成妝法的助理（舞群）們也呈現出60年代的動作質感。對於60年代有興趣的人來說，是可以探索出許多元素的一曲。

(時報周刊)

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