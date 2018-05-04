台灣畫廊為國爭光！4度打入紐約斐列茲藝術博覽會

台灣藝術家袁廣鳴作品《能量的風景》。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

讓世界看到台灣藝術的力與美！2018年第七屆紐約斐列茲藝術博覽會於5月2日起在蘭德島(Randall Island)舉行。唯一打入紐約斐列茲藝術博覽會的台灣業者其玟畫廊今年第四度參展，展覽內容瞄準國際關注的環境議題，並集結了台、日、比藝術家，讓不同樣態的作品產生對話。有別於以往的展覽格局，廣受注目，獲「紐約時報」精選推薦。

這場一年一度的當代藝術集會堪稱紐約，甚至美國藝術界最不容錯過的重頭戲，今年展會集結了全球超過190家重要畫廊共同參展。此次參展的台灣藝術家包括袁廣鳴、崔廣宇和劉肇興，錄像藝術家袁廣鳴以作品《能量的風景》中超現實的運鏡，刻劃冷漠荒涼的夢境之感，核電相關場域與日常居所輪替出現的畫面，暗示著蟄伏的危機。

日本藝術家片桐功敦作品，2013年攝於福島縣雙葉郡浪江町。（照片由其玟畫廊及藝術家提供）

崔廣宇從生物學出發，以行動介入生活環境，藉由超出常態的行為與試驗建立一套適應環境與重新定義現實的方法。劉肇興則和日本的花道師片桐功敦、攝影師新井卓，則透過藝術進行對於日本311大地震一連串核災議題的對話。

除了斐列茲藝術博覽會外，還有歐洲美術博覽會(2018 The European Fine Art Fair, Tefaf)及布魯克林藝博會(The Other Art Fair)等同步於5月展開。「紐約時報」藝評群為協助讀者在眾展會中看對門道，精選值得一睹的展位，其玟畫廊以花道搭配錄像、攝影、裝置的創新作法，獲得報導推薦。

2018年第七屆紐約斐列茲藝術博覽會於5月2日至5月6日舉行，5月2、3兩日為業界及貴賓預展，5月4日到6日全面開放入場參觀。

(中時電子報)

台灣藝術家崔廣宇作品《海平面測量》。（文化部提供）
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