「觀看」作為想像力入口！WFD4位得獎者聯展看世界

2018年05月04日 05:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

攝影還有什麼可能！觀景窗裡看世界，透過影像我們能記錄什麼？喚醒什麼？不僅記錄美好瞬間，或許我們也能改變歷史！

2018 Wonder Foto Day Award台北國際攝影藝術交流得獎展，5月11日(五)至5月27日(日)將於農安街 居藝廊 G.Gallery 盛大開展。延續本屆Wonder Foto Day的精彩與豐富，並集結各國獲獎新秀攝影家，包含獲獎攝影師Pam Virada B.、陳琨揮 徐沁、魏子翔、陳代如，以更完整且成熟的形式將作品再次呈現，並更進一步激發深入對談的可能。

陳琨揮、徐沁攝影作品。（主辦單位提供）

本屆Wonder Foto Day得獎作品探討議題多元，涵蓋對於台灣傳統社會環境的重新省思，以及現代藝術價值的探尋。榮獲2018 Wonder Foto Day GRAND PRIX 以及 藝術學者張雯評審獎的泰國藝術家 Pam Virada B. 以系列作品《Windows（v.）：查看併行位置》傳遞「觀看」作為想像力入口以及知覺感官延伸的概念。Pam Virada B. 將相機鏡頭比擬為觀看視窗，使作品畫面從風景到窗戶，讓人通過它們體驗旅行或逃離的渴望，呈現出回憶持續縈繞在身旁的感受。

而另一系列《即時現實》則是透過錄像與精密組裝的照片相互搭配而成的作品，她認為人們所保有的記憶是零散的，並無法完整記得過去所擁有的體驗，所以希望藉由影像碎片化的方式，使人重新感受憶起與遺忘的速度。在 Pam Virada B. 纖細又精緻的建構下，將帶給觀者們全新的藝術感受，體會記憶存在的各個面向。

魏子翔攝影作品。（主辦單位提供）

獲得 陳依秋評審獎的雙人組 陳琨揮 徐沁，手工製作一本巨大型錄，重新面對影像本身所能呈現的可能性。他們試著結合彼此迴異的觀點並將單一的平面影像編輯成冊，使原本不在同一平面上的單一影像，在讀者進行翻閱動作的同時悄然在腦海中糾結與擴張。

此創作以紅絲絨書皮包覆，運用直陳的幽默趣味讓觀者重新體認事物的型態。而年僅19歲的得獎者 魏子翔 獲得本屆設計浪人評審獎，展出的作品以台灣金瓜石樣貌為宗旨，企圖顛覆台灣傳統環境向來被定義的醜陋，並重新詮獨屬於台灣的美。透過魏子翔的作品可以感受到金瓜石宛若歐洲鄉野的雄偉遺跡，他用創作表達對於世界的探索及對抗。

藝術家 陳代如 則以作品《四分之一》獲得 Ignatius Hermawan Tanzil 評審獎。作品結合多張祖父眷村記憶的舊照片與塗抹白色顏料的創作手法，意圖忽略當年社會環境所擁有的束縛，呈現她與祖父的過往連結，同時更呈現集體記憶與個人記憶的關聯。陳代如的作品傳遞朦朧的溫暖與貼近，使觀者感受她與祖父間不止四分之一的血緣，而是再生且延續不斷的親情與記憶。

本屆得獎展再次匯集了各國新秀攝影藝術家，期望延續2018 Wonder Foto Day 的精彩，讓意猶未盡的朋友能再次進入攝影藝術的世界，站在不同的面向去觀看作品，並重新展開對於攝影藝術的探討，讓影像和內心碰撞。

Pam Virada B.攝影作品。（主辦單位提供）

2018 Wonder Foto Day Award 台北國際攝影藝術交流得獎展

日期：5/11 (Fir) –5/27 (Sun) ( 星期一、二休館)

時間：11 am ─ 19 pm (Wed. 12 pm ─ 19 pm)

地址：居藝廊

(中時電子報)