媽媽我愛你 這些母親節蛋糕有「涵藝」

2018年05月04日 07:05 工商 姚舜

580元。（圖／台北晶華酒店）

台北君品酒店母親節限定蛋糕〈玫瑰夫人〉，以旗袍外型展現復古時尚，6吋售價980元。（圖／台北君品酒店）

台北神旺大飯店今年推出的母親節蛋糕〈可可雙后〉，是選用水磨蓬萊米粉，燙麵手法製作麵糊，加入義大利蛋白霜，打造超蓬鬆、超輕盈，鬆軟的蛋糕。（圖／神旺大飯店）

台北神旺飯店推出的〈仙貝舒芙蕾生乳捲〉，是用台灣最具代表性的國民零食〈旺旺仙貝〉磨成粉末入餡，以仙貝特有的香氣與鹹味平衡蛋糕的甜膩， 每條450元。（圖／神旺飯店）

沒有奢華的裝飾，溫德德式烘焙餐館推出的母親節蛋糕〈希西公主〉，強調一塗一抹皆自然，6吋780元、8吋980元。（圖／溫德德式烘焙餐廳）

母親節到了，買花、買蛋糕送媽媽，再與媽媽一起吃頓飯，已是很多人與媽媽過度母親節的「基本禮貌與儀式」。而市場的母親節蛋糕五花八門，形色繽紛、口味款式很多樣，不知送什麼蛋糕好的孝親子女，不妨根據媽媽的生活習慣、興趣、喜好，或是「媽媽在自己心目中的形象」，挑選最適合的蛋糕送媽媽，藉此傳情、以禮達意，感謝媽媽的辛勞。

今年，包括台北晶華酒店、君品酒店、神旺飯店、華泰王子大飯店，以及溫德德式烘焙餐廳，都設計推出有與傳統有別或特殊意涵的母親節蛋糕，值得孝親子女考慮。

台北晶華酒店今年的母親節蛋糕〈 Marquise侯爵夫人蛋糕〉，是以法國路易王朝第一美女，同時也是歷史上首位大量使用巧克力作為蛋糕原料的皇室成員龐畢度侯爵夫人(Marquise de Pompadou），象徵媽媽在子女心中溫柔卻帶著堅毅的優雅形象。主廚以鬆軟手指餅乾為蛋糕主體，裹上加入融入茶香風味的馬斯卡邦奶油，再鋪上烤過的香脆巧克力杏仁脆片增加層次口感，最後在最上層放了法國空運來台的侯爵夫人人偶模型結合，並於外層綴上做工細緻的鮮奶油蕾絲擠花，展現出雍容高貴的外型與散發清甜茶香的美味，手工繁複、造型精緻。

晶華的〈 Marquise侯爵夫人蛋糕〉，長寬高為18x18x26公分、重約1.3公斤，共有7種不同造型的裙擺設計， 包括裙擺顏色為藍色、黃色、綠色的鐵觀音口味，以及白色、粉紅色、米色、紅色的伯爵奶茶口味，每款售價1580元，是極具特色的母親節藝術蛋糕。

台北君品酒店的〈玫瑰夫人〉蛋糕造型，體現了很多人心中「中國媽媽」的形象。外觀的大理石紋旗袍，是以竹炭粉、牛奶、糖和水製作成的淋面，一口咬下可以品嘗到覆盆子慕斯、玫瑰荔枝覆盆子果餡、巧克力海綿蛋糕、焦糖杏仁脆片與香草香緹，酸甜的味道中，帶有脆片的酥脆口感和慕斯的滑順。

溫德德式烘焙餐館今年推出的母親節蛋糕〈希西公主 Sisi〉，是以近年在歐美頗流行的「裸蛋糕」（Naked cake）向全天下辛苦執家的媽媽們致敬。這款蛋糕沒有奢華的裝飾，但卻非常有內涵。溫德的老闆麥可溫德採用伯爵戚風蛋糕為主體，運用大量伯爵茶葉，磨碎後泡於牛奶中，再烘焙而成四層蛋糕。三層的夾餡為巧克力榛果卡士達餡和杏仁脆，每一口都有著不同的層次感，點綴著三色馬卡龍和多款莓果作為裝飾，互相襯托下卻意外的好平衡。

台北神旺大飯店普諾麵包坊主廚推出的新品〈可可雙后生巧蛋糕路〉是首見於母親節蛋糕市場的「米蛋糕」，蛋糕體特別選用屏東在地嚴選的水磨蓬萊米粉作為戚風蛋糕主原料。百分之百純米研磨的「米粉」不似大麥、小麥、燕麥等穀物含麩質，是天然又健康的烘焙食尚新選，細緻鬆軟，筋性較低。

神旺飯店另一款〈仙貝舒芙蕾蛋糕捲〉更有巧思創意，主廚採用台灣最具代表性的「國民零食」旺旺仙貝磨成細粉，結合日系華麗生乳卷，以燙麵手法製作麵糊，加入義大利蛋白霜，打造超蓬鬆、超輕盈，鬆軟的舒芙蕾蛋糕，搭配香濃奶味著稱的北海道鮮奶油所製之奶霜，口感輕盈滑順，風味溫柔細緻。仙貝特有的香氣與鹹味平衡了蛋糕的甜，由味覺引領的懷舊感更顯溫馨。主廚另推薦以冷凍狀態品嚐的獨門吃法，讓鮮奶油在口中慢慢融化，享受冰淇淋般的冰涼口感；稍稍解凍後品嚐，微軟的鮮奶油馬上變成舒芙蕾蛋糕或霜淇淋般的綿密濃郁。

同樣搭上蛋糕捲流行列車，華泰王子大飯店一樓的驢子烘焙坊，今年首度以自有農場出產的羽衣甘藍為素材，無添加任何色素，將菜葉直接披上乳酪卷，再撒上細緻金箔，蔬菜自然暈染出清新的綠色，推出〈羽衣甘藍鹹乳酪卷〉。甘藍菜葉而富含纖維質與營養成份，在戚風蛋糕上暈染出清新的綠，混搭英國馬爾頓天然海鹽乳酪鮮奶油，柔和悠長的鹹味，與蔬菜純粹的鮮甜達到完美平衡。原味輕香縈繞味蕾間，彷彿微風徐徐，徜徉於晨間草地，是健康的味道。

(工商 )