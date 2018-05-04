2018年05月04日 07:23 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

房地產交易將有重大變革！行政院會昨日通過《實價登錄地政三法》修正草案，將送立法院審議。法案若三讀通過，未來實價登錄將精準揭露門牌號碼、每戶房屋成交價，修法後並溯及過去204萬件已登錄資料。

教育部「拔管」緊咬管中閔在台大尚未同意前就擔任台哥大獨董。不過這項質疑也被科技部長陳良基證實在大學屬於常態。藍委柯志恩昨再踢爆，教育部長吳茂昆自己在東華大學校長任內兼任慶富董事長陳慶男的「陳水來文教基金會」董事，甚至沒向教育部報核，「這樣的部長有何資格指控別人『偷跑』呢？」

5月4日台大很熱鬧！為抗議教育部粗暴拔管，4日下午2點台大「傅園」將舉辦「傅斯年校長追思會暨紀念五四運動晉百年」；下午4點21分台大師生發起的臉書「還我校長，黃絲帶的關懷」，將號召師生在傅鐘前上課，晚上6點有燭光晚會。

日前有媒體指台大前校長楊泮池，是此次「卡管」藏鏡人，並表示他支持的人選是文學院前院長陳弱水。本報獨家電訪楊泮池，他無奈表示，已卸任的校長怎可能對新校長遴選說三道四，「這是行政倫理！」說他去年獲推薦也完全不合邏輯，講此話的人要負責；「現在就是希望台大向前看，學校趕快回到正軌。」

◎工商時報

備受矚目的中美貿易磋商已經展開，美國總統川普在中美貿易談判前先下馬威！根據華爾街日報報導，川普政府擬以國安顧慮為由，將在未來幾周發布行政令，限制包括華為與中興通訊等大陸廠商在美國銷售電信設備。一旦川普採取這項禁令，意味中美在科技與電信領域的貿易戰火急升，並恐將引發大陸當局的報復行動。

華爾街日報報導，美國聯準會（Fed）為期兩天的決策會議在周三落幕，雖然一如預期維持基準利率不動，但在同時它也再度表達漸進升息立場。外界目前預測Fed下一次升息時間點將落在6月。

房市交易大變革拍板！行政院會昨（3）日通過「地政三法」修法，內政部次長花敬群表示，此次修法共有五大重點，包含買賣所有權移轉併同實價登錄，讓房市資訊即時透明，區段揭露改為門牌及地號揭露，讓房屋交易全都露，並回溯過去204萬筆資料。

美國財政部長穆欽(Steven Mnuchin)已率團抵達北京，展開中美貿易談判，由於中美認知分歧頗大，談判要取得成果相當困難，雙方有可能於今（4）日先達成過渡性方案。一位中國大陸官員強調，如果本次中美談判無法有進展，中國官員可能會安排於1個月後，前往華盛頓進行進一步磋商。

◎旺報

今年五四是北京大學120周年校慶，大陸領導人習近平2日到北大考察，座談會上唯一的學生代表一頭短髮、俐落白衣黑褲，是一臉英氣的女學生，她是來自山西、1994年生的北大學生宋璽。擔任過海軍陸戰隊偵察兵的她，參與艙室搜索救援、對海射擊等各項訓練，足跡遍及南海群島、亞丁灣，最近大陸有一部突擊隊撤僑任務的電影《紅海行動》，習近平說，宋璽就像《紅海行動》裡的那位女兵。

大陸特種女兵受訓情況，或從這段順口溜窺之一二：「當你跑著800米，我們跑著8公里；當你在宿舍吃著瓜，我們在訓練場吃著沙；當你在飯店吃雞肉，我們在叢林喝雞血」，這裡的「喝雞血」不是什麼比喻，75集團軍某特戰旅指揮通信連戰士吳昌潔，說自己忘不了第一次喝雞血時的感受：「滑膩腥臭、入口想吐」，一股腥味兒就從喉頭竄出，她還練習過殺豬、殺蛇，是為了訓練特種兵在極端惡劣的野外環境中生存下來。

今天是五四運動99周年，在台灣，有大學師生將抗議民進黨政府粗暴阻擋台大選出的校長管中閔上任；在大陸，則是在中國崛起背景下，大陸90後年輕人自信且愛國。沒有年輕人的參與，中華民族偉大復興無法圓夢，明年五四運動就將迎來百周年，兩岸年輕人應抱著捨我其誰的壯志，扭轉兩岸關係的僵局，兩岸一家人的前景，是老中一代的，更是青年一代的。

五四運動99周年前夕，中共總書記習近平2日考察五四運動的發源地北京大學，與師生座談並演講。習近平指出，高校是要培養社會主義建設者和接班人，為此，有3項基礎性工作要抓好，首先就是堅持辦學正確政治方向；他宣稱，古今中外，每個國家都是按照自己的政治要求來培養人的，世界一流大學都是在服務自己國家發展中成長起來的。

(中時電子報)